Судейство Ирматова на ЧМ, Анджелина Джоли в Ираке и Ураза-байрам на пляже

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.
Открытие чемпионата мира, подписание соглашения между США и Северной Кореей, а также совместные учения военнослужащих Узбекистана и России на этой неделе смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Хабаровчане отпраздновали открытие летнего сезона, узбекские артисты, несмотря на капризы погоды, провели концерт на берегу Аральского моря, а в Приморском зоопарке подрастает рысенок.
В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Узбекистан с официальным визитом, российские школьники отпраздновали Последний звонок, а на Гавайях продолжает извергаться вулкан Килауэа.
Жильцы квартиры пытались самостоятельно справиться с огнем, в результате все они получили ожоги и были госпитализированы.
Сейчас нижняя палата парламента Узбекистана рассматривает законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.
В повестке дня - законы о Торгово-промышленной палате Узбекистана, медиации, противодействии экстремизму и другие.
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
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Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.
Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".
Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.
Почему самолет польской авиакомпании, выполнявший рейс из Варшавы в Ригу, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт польской столицы?
В Литве в последнее воскресенье месяца и по праздничным дням больше не будут работать магазины.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.
С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.
Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.
Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.
За каждым успешным мужчиной стоит женщина - Sputnik выяснил, чем занимаются супруги политиков, находящихся у руля власти в Кыргызстане.
Европейский союз оказывает помощь пострадавшим от майского наводнения жителям юга Таджикистана.