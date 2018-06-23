14:03 23 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Поиск
Фото недели

Судейство Ирматова на ЧМ, Анджелина Джоли в Ираке и Ураза-байрам на пляже

Получить короткую ссылку
20501

Новости

Все новости
Все новости
  • Болельщицы сборной Исландии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии
  • Занятия йогой между двумя башнями строящегося высотного жилого дома в Ахмадабаде, Индия
  • Russia World Cup Beach Soccer
  • Резервуар для хранения нефти горит на терминале Рас Лануф, Ливия
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства в Минске
  • Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави пропускает гол в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта
  • Участница мастер-класса на выставке красоты в Ташкенте
  • Люди на побережье Средиземного моря во время мусульманского праздника Ураза-байрам на пляже в Тель-Авиве, Израиль
  • Модель за кулисами показа модного дома Plein Sport в Милане
  • Песчаные дюны на Марсе
  • Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли и 8-летний Фалак во время их встречи в Мосуле, Ирак
  • Равшан Ирматов успокаивает футболистов сборных Хорватии и Аргентины в матче ЧМ-2018
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу во время визита в Китай
  • Болельщики сборной России радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта на Никольской улице в Москвеи
  • Девушки делают селфи на пляже в Сочи
  • Дети-иммигранты, отделенные от родителей, в палаточном лагере на границе с Мексикой, штат Техас
  • Пара туристов танцует на улице в Казани
  • Сталик Ханкишиев во время приготовления плова
© Sputnik / Alexey Filippov
Болельщицы сборной Исландии во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 между сборными Аргентины и Исландии.

Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.

Чем запомнилась уходящая неделя, смотрите в нашей традиционной итоговой фотоленте.

 




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Кристина Лесник
    В ожидании

    Вице-премьер по реинтеграции Молдовы рассказала в эфире радиостудии Sputnik, станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

  • Афиша концерта Tere, Pärnu suvi!
    Летняя столица

    С наступлением астрономического лета курортный город Пярну вступил в права летней столицы Эстонии.

  • Игрок России Алан Дзагоев
    Возвращение Дзагоева

    Полузащитник команды России Алан Дзагоев должен вернуться к тренировкам в общей группе после матча групповой стадии ЧМ-2018 с уругвайцами.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекский плов
Пряный аромат: кадры вкусного летнего вечера в центре Москвы
СПУТНИК_Горячая форма женщин-полицейских в Ливане
Видеофакт: женщины-полицейские в Ливане облачились в откровенные мини
Потребительская корзина
Какие продукты будут входить в продовольственную корзину узбекистанцев

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054