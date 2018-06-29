Горячие кадры: Равшан Ирматов на ЧМ и выпускники на "Алых парусах"

Как прошла неделя в Узбекистане и мире, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Эта неделя запомнилась судейством Равшана Ирматова на Чемпионате мира, посещением Мирзиёева ОВД, а также праздником выпускников "Алые паруса" в Петербурге.
Как прошла неделя в Узбекистане и мире, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Открытие чемпионата мира, подписание соглашения между США и Северной Кореей, а также совместные учения военнослужащих Узбекистана и России на этой неделе смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.
Хабаровчане отпраздновали открытие летнего сезона, узбекские артисты, несмотря на капризы погоды, провели концерт на берегу Аральского моря, а в Приморском зоопарке подрастает рысенок.
В Ташкенте отпраздновали День защиты детей, ребятишки поучаствовали в мастер-классах, турнирах и конкурсах. Российская фигуристка Алина Загитова получила в подарок от делегации Японии щенка акита-ину, а мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернулся из космоса на Землю.
Молодые люди смогут открыть любое дело при финансовое поддержке государства, в дома узбекистанцев вернулись широкие гулянья по случаю торжеств, а жилье и прилегающая территория станут еще краше.
Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college) вложит в развитие учебного заведения до одного миллиона долларов.
Среди лауреатов – школьники, студенты, тренер по академической гребле, футболист и боксер.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
На заседании кабмина Абхазии утвердили директоров и редактора государственных учреждений в сфере медиа.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.