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Горячие кадры: Равшан Ирматов на ЧМ и выпускники на "Алых парусах"

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  • Слева направо: главный судья Равшан Ирматов и вратарь Мунир Эль-Кажуи (Марокко) во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко
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© Sputnik / Елена Руско
Слева направо: главный судья Равшан Ирматов и вратарь Мунир Эль-Кажуи (Марокко) во время матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Марокко.

Эта неделя запомнилась судейством Равшана Ирматова на Чемпионате мира, посещением Мирзиёева ОВД, а также праздником выпускников "Алые паруса" в Петербурге.

Как прошла неделя в Узбекистане и мире, смотрите в подборке фотографий Sputnik Узбекистан.




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