Нога Акинфеева, пожары в Калифорнии и кочевники в Казахстане

В Калифорнии бушуют лесные пожары, из-за чего жителей пяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. А Астана на два дня погрузилась в самобытную и яркую культуру кочевников.
Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
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В Калифорнии бушуют лесные пожары, из-за чего жителей пяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. А Астана на два дня погрузилась в самобытную и яркую культуру кочевников.
Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
МВД Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект закона об ужесточении наказания за похищение невесты.
Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.