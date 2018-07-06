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Нога Акинфеева, пожары в Калифорнии и кочевники в Казахстане

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© Sputnik / Ramil Sitdikov
Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.

Российские болельщики не перестают радоваться победе своей сборной над испанцами и делают прогнозы на игру с хорватами.

В Калифорнии бушуют лесные пожары, из-за чего жителей пяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. А Астана на два дня погрузилась в самобытную и яркую культуру кочевников.

Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.




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