Нога Акинфеева, пожары в Калифорнии и кочевники в Казахстане

Российские болельщики не перестают радоваться победе своей сборной над испанцами и делают прогнозы на игру с хорватами.

В Калифорнии бушуют лесные пожары, из-за чего жителей пяти населенных пунктов пришлось эвакуировать. А Астана на два дня погрузилась в самобытную и яркую культуру кочевников.

Эти и другие события уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.