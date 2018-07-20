Горячие красавицы в Майами и финал футбольной лихорадки в Москве

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© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
Транспортный самолет Airbus Beluga XL во время своего первого полета в Коломье недалеко от Тулузы, Франция.

На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.

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