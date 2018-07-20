Горячие красавицы в Майами и финал футбольной лихорадки в Москве

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На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
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Эта неделя запомнилась судейством Равшана Ирматова на Чемпионате мира, посещением Мирзиёева ОВД, а также праздником выпускников "Алые паруса" в Петербурге.
Какие важные события в Узбекистане и мире произошли за неделю, смотрите в подборке Sputnik.
Выпускники школ теперь могут выбрать вуз по рейтингу, а за автолюбителями Ташкента будут следить больше камер, эти и другие новости читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
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Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.
В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.