Горячие красавицы в Майами и финал футбольной лихорадки в Москве

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Главное за неделю: темные стекла, рейтинг вузов и убийство средь бела дня Выпускники школ теперь могут выбрать вуз по рейтингу, а за автолюбителями Ташкента будут следить больше камер, эти и другие новости читайте в обзоре Sputnik Узбекистан. 219

Темная история, или Где самая дорогая тонировка в мире В Узбекистане разрешили тонировать задние стекла автомобилей, при этом стоимость услуги неприятно удивила узбекистанцев и дала повод для шуток в соседних государствах. Sputnik разобрался, во сколько обходится затемненные стекла авто в разных странах. 170