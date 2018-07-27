Сладкие кадры и важное совещание в фотохронике недели

Глава государства поручил в каждом регионе ввести рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности, за высокие строчки рейтинга сотрудники будут поощряться, а занявшие низкие места – наказываться.

Гастрономический фестиваль Taste Moscow собрал кулинаров из разных уголков мира. Погрузиться в мир ароматов и соблазнительных вкусов можно будет с 26 по 29 июля в Лужниках. Разумеется, не обошлось и без участия узбекских поваров.