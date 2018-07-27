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Фото недели

Сладкие кадры и важное совещание в фотохронике недели

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  • Модели представляют коллекцию испанского дизайнера Custo Barcelona, во время колумбийской недели Моды в Медельине.
  • Пожарные и волонтеры пытаются потушить пламя во время пожара в деревне Кинета, недалеко от Афин
  • Пчеловоды на пасеке в ущелье реки Бзыбь в Абхазии собирают мед.
  • Участница конкурса красоты Мисс СНГ-2018 из Узбекистана Дарья Масальская
  • Тур де Франс - 218-километровый этап от Каркассона до Багнер-де-Люшон. Полицейский ликвидирует протестующего, пока его подельник стоит перед автомобилем режиссера гонки.
  • Взрыв снаряда на границе Сирии и Израиля.
  • Женщины и ребенок покидают дом после внезапного наводнения в Тайлбале, на окраине Шринагара.
  • Бабуин зевает в зоопарке Tierpark Hellabrunn в Мюнхене.
  • Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 26 июля поручил в каждом регионе ввести рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности, за высокие строчки рейтинга сотрудники будут поощряться, а занявшие низкие места – наказываться.
  • Киберспортивный турнир по компьютерной игре Playerunknown's Battlegrounds в Берлине.
  • Модели представляют коллекцию нижнего белья во время колумбийской недели Моды в Медельине.
© AFP 2018 / WILLIAM WEST
Посетитель в Сахарной республике делает селфи среди шаров. Сахарная Республика - это музей, посвященный десертам, конфетам и всему сладкому.

Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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