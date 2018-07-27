Сладкие кадры и важное совещание в фотохронике недели

Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
Самые яркие события недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Российские болельщики не перестают радоваться победе своей сборной над испанцами и делают прогнозы на игру с хорватами.
Эта неделя запомнилась судейством Равшана Ирматова на Чемпионате мира, посещением Мирзиёева ОВД, а также праздником выпускников "Алые паруса" в Петербурге.
Санкцию выдал Самаркандский городской суд по уголовным делам, возбуждено уголовное дело.
Глава государства поручил в каждом регионе ввести рейтинг деятельности по предотвращению и противодействию преступности, за высокие строчки рейтинга сотрудники будут поощряться, а занявшие низкие места – наказываться.
Гастрономический фестиваль Taste Moscow собрал кулинаров из разных уголков мира. Погрузиться в мир ароматов и соблазнительных вкусов можно будет с 26 по 29 июля в Лужниках. Разумеется, не обошлось и без участия узбекских поваров.
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.
В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.
Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.
Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.
Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.
Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.
Высший Евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.
Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.
Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.
После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.
Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.
Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.