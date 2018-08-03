Начало экзаменов и демонстранты в Зимбабве в фото недели

Старт вступительных экзаменов в вузы Узбекистана, день ВДВ в России, рухнувший самолет в Мексике и цветы в память о гибели российских журналистов в ЦАР - все это в фотоленте Sputnik.
Старт вступительных экзаменов в вузы Узбекистана, день ВДВ в России, рухнувший самолет в Мексике и цветы в память о гибели российских журналистов в ЦАР - все это в фотоленте Sputnik.
Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
Самые яркие события недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Российские болельщики не перестают радоваться победе своей сборной над испанцами и делают прогнозы на игру с хорватами.
В 26 школах Сырдарьинской области отсутствуют спортивные залы, а 40 школ нуждается в капитальном ремонте. Об этих и других недостатках, отмеченных специальной комиссией, сообщил директор комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев.
В соцсетях пользователи обсуждают видео, где трое молодых людей шли по проезжей части Ташкента, чем создавали аварийную ситуацию, но отказывались при этом предъявить документы и проехать в дежурную часть. Сотрудники ГУВД прокомментировали ситуацию.
По словам граждан, цены на автомобили "Дамас", которые назвать самыми необходимыми в хозяйстве, значительно превышают российские и казахстанские.
Старейшая военная академия России увековечила имя Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы.
Премьер-министр Кыргызстана на заседании кабмина отчитал полномочного представителя правительства в Таласской области.
В Таджикистане проверят российско-таджикскую договорно-правовую базу на предмет устаревших соглашений между странами.
Азербайджанские пограничники выстрелами спугнули наркоконтрабандистов – нарушители смогли убежать на территорию Ирана.
До семи лет грозит белорусу, который проводил таможенную очистку и продавал в Россию санкционные турецкие томаты.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии в интервью Sputnik высказал мнение, что Грузия может вступить в НАТО с определенными оговорками.
Съемочная группа Sputnik Armenia провела целый день с рейнджерами-экологами Дилижана, охраняя деревья от потенциальных лесорубов.
Мемориальный комплекс Сад судеб в Даугаве подвергся неожиданной критике накануне своего торжественного открытия.
Минобороны Литвы рекомендовал местным чиновникам и силовикам не пользоваться сервисом "Яндекс.Такси.
Почему жители Молдовы решают бросить родную землю и отправиться искать лучшее будущее за границей?
МИД России прокомментировал заявление главы внешней разведки Эстонии Микка Маррана о том, что в его стране действуют "агенты Кремля".
Россия и Южная Осетия подпишут соглашение об обучении несовершеннолетних граждан республики в школах российского Минобороны.
Старейшая военная академия России увековечила имя Героя Советского Союза гвардии полковника Бауыржана Момышулы.
Премьер-министр Кыргызстана на заседании кабмина отчитал полномочного представителя правительства в Таласской области.
В Таджикистане проверят российско-таджикскую договорно-правовую базу на предмет устаревших соглашений между странами.