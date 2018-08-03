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Начало экзаменов и демонстранты в Зимбабве в фото недели

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© AFP 2018 / LUIS ROBAYO
Девушки из Колумбии участвуют в программе женского синхронного плавания во время Центральноамериканских и Карибских игр

Старт вступительных экзаменов в вузы Узбекистана, день ВДВ в России, рухнувший самолет в Мексике и цветы в память о гибели российских журналистов в ЦАР - все это в фотоленте Sputnik. 

Теги:
журналисты, военные, абитуриенты, Россия



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