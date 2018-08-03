Начало экзаменов и демонстранты в Зимбабве в фото недели

Главные темы

Суициды и попрошайничество: шокирующие реалии в Сырдарьинских школах В 26 школах Сырдарьинской области отсутствуют спортивные залы, а 40 школ нуждается в капитальном ремонте. Об этих и других недостатках, отмеченных специальной комиссией, сообщил директор комитета сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев. 80

Скандалы и расследования: милиционеры прокомментировали видео из соцсетей В соцсетях пользователи обсуждают видео, где трое молодых людей шли по проезжей части Ташкента, чем создавали аварийную ситуацию, но отказывались при этом предъявить документы и проехать в дежурную часть. Сотрудники ГУВД прокомментировали ситуацию. 88