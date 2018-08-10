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Фото недели

Пожары в США, штурмовик со дна озера и Армейские игры - фото недели

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© Sputnik / Андрей Шапран
Морж на лежбище Чукотского полуострова.

Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, Чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - все это в фотоленте Sputnik.




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