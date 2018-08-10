Пожары в США, штурмовик со дна озера и Армейские игры - фото недели

Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, Чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - все это в фотоленте Sputnik.
Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
Самые яркие события недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Напомним, компанию вновь возглавил Шухрат Кадиров, который работал в качестве генерального директора "Узбектелекома" в 2016-2018 годах.
Под какие песни будут танцевать молодожены, как забрать детей из сада, не отпрашиваясь с работы, и сколько стоит обучение в вузе - в еженедельном обзоре.
Шавкат Мирзиёев выразил благодарность и отметил стремительное развитие отрасли.
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.
Автобусы подмосковного Ликинского автозавода могут появиться на дорогах Азербайджана – готовится подписание ряда договоров.
Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.
Несовершеннолетняя гражданка Демократической Республики Конго пыталась попасть в Абхазию по документам старшей сестры.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в республике новая ситуация и все должны адаптироваться к ней, в том числе российские коллеги.
Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.
Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.
Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.
Эстония предлагает Латвии сдавать бутылки вместе: схема позволит купленную в одной стране тару возвращать в другой.
Югоосетинское внешнеполитическое ведомство прокомментировало проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО
Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.
В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.
Рост ВВП Таджикистана за 2018 год по оценочным расчетам Минэкономразвития страны составит 7,2-7,3%.