Рахмон в Ташкенте, обрушившийся мост в Генуе и победа над Бангладеш

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана стартовала на Азиатских играх в Индонезии с победы над Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушившегося моста.