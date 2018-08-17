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Рахмон в Ташкенте, обрушившийся мост в Генуе и победа над Бангладеш

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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Пожарно-спасательный вертолет Ка-32А на показательном тушении пожара в рамках учений Департамента ГОЧСиПБ в честь Дня воздушного флота в Москве.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана стартовала на Азиатских играх в Индонезии с победы над Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушившегося моста.

Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
трагедия, визит, Италия, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Футбол, Таджикистан, Узбекистан



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