Рахмон в Ташкенте, обрушившийся мост в Генуе и победа над Бангладеш

Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана стартовала на Азиатских играх в Индонезии с победы над Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушившегося моста.
Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.
Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - в фотоленте Sputnik.
Селфи среди сладостей, подготовка к Танковому биатлону, а также презентация новой коллекции испанского дизайнера Custo Barcelona смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На прошедшей неделе завершился Чемпионат мира, во Владивостоке прошла тренировка роты морской пехоты, а Владимир Путин пообщался с Дональдом Трампом.
В ходе вечера Эмомали Рахмону вручена государственная награда - орден "Эл-юрт хурмати".
Неделя заканчивается грандиозным событием - в Ташкент впервые за 17 лет прибыл Эмомали Рахмон, государство продолжает бороться с недобросовестными налогоплательщиками, а школьники примеряют новую форму.
В Шахрисабзе в Кашкадарьинской области для обсуждения искусства соберутся музыканты, критики и исследователи.
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Около тысячи государственных служащих переехали из Шымкента в новый областной центр.
Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.
Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но почему это мало кого останавливает?