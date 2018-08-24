Курбан хайит, саммит по спасению Арала и новый памятник в Ташкенте

Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.
Узбекистанцы отметили священный праздник, глава республики поучаствовал в саммите по спасению Арала
Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
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Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.
Министерство финансов Кыргызстана назвало возможную причину срыва онлайн-аукциона на реализацию проекта "Безопасный город".
В Таджикистане 30 туристов, в том числе граждане России, не могут выехать со стоянки у горного пика Исмоила Сомони.