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Курбан хайит, саммит по спасению Арала и новый памятник в Ташкенте

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© REUTERS / BAZ RATNER
Мальчик Масаи кусает сердце быка во время церемонии.

Узбекистанцы отметили священный праздник, глава республики поучаствовал в саммите по спасению Арала

Об этих и других событиях смотрите в нашей фотоленте.




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