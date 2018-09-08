Кинофестиваль в Венеции, первоклашки в Ташкенте, наводнение века в Индии

Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в Кок-Бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Фанциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Москве на 81-м году жизни скончался певец Иосиф Кобзон, Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Усманова орденом "Эл-юрт хурмати", а в Джизаке презентовали новый Chevrolet Tracker.
Узбекистанцы отметили священный праздник, глава республики Шавкат Мирзиёев выступил в саммите по спасению Арала, а в Ташкенте открыли бюст писателя Якуба Коласа.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - в фотоленте Sputnik.
Спортивное мероприятие проводится в рамках празднования Дня независимости республики, продлится оно с 9:00 до 13:00.
Церемония пройдет 8 сентября в 20:00 на ипподроме в городе Чолпон-Аты, приглашены знаменитости из разных стран.
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В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.
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Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.
Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.
Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.