16:32 08 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Фото недели

Кинофестиваль в Венеции, первоклашки в Ташкенте, наводнение века в Индии

Получить короткую ссылку
43 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
  • Игрок бейсбольной команды Detroit Tigers Мэтт Дэвинсон
  • Участник XII международных соревнований снайперских пар подразделений специального назначения
  • Французские (синие) и узбекские (зеленые) всадники играют в традиционный Среднеазиатский спорт Бузкаши, также известный как Кок-Бору или Оглак Тартис во время Всемирных игр кочевников 2018 года в Чолпон-Ате, Восточный Кыргызстан
  • Медуза Корнерот на морском дне возле мыса Меганом.
  • Собака переносит щенка
  • Авария под Липецком в которой погибли 5 человек
  • Вид на высохшее озеро Поупо, пострадавшее от изменения климата, в Департаменте Оруро, Боливия
  • Студенты сидят под портретами северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира
  • Президент США Дональд Трамп
  • Невеста с нанесенным на лицо аквагримом
  • Пожар в Национальном музее Бразилии в Рио-де-Жанейро
  • 75-й Венецианский Международный кинофестиваль-показ фильма Vox Lux
  • Линейка, посвященная началу учебного года
  • Поврежденные автомобили после тайфуна Джеби. Нисиномия, Западная Япония
  • Папа Франциск фотографируется с группой мексиканских верующих
© Sputnik / Максим Блинов
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве.

Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в Кок-Бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Фанциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

  • Пять котят, фото из архива
    Кто сказал "мяу"?

    В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.

  • Китай, архивное фото
    Снять барьеры

    Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал о трудностях, которые испытывают отечественные предприятия на китайском рынке.

  • Ремонтные работы в Республиканской детской больнице
    Впервые после войны

    В Республиканской детской больнице в Сухуме начался ремонт – восстановительные работы здесь не проводились со времен войны 1992-1993 годов.

  • Водитель курит за рулем автомобиля, архивное фото
    Выпил - за руль не садись!

    Министерство иностранных дел Казахстана проверяет информацию о том, что работник посольства сел пьяным за руль автомобиля в Литве.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и первая леди Айгул Жээнбекова во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Манас. Архивное фото
    Первая леди

    Как познакомилась с будущим мужем и почему так редко появляется на публике – Sputnik собрал интересные факты о жене президента Кыргызстана Айгуль Токоевой.

  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
    На взлет!

    Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по курашу в Ташкенте
Кураш на кураже: в Ташкенте прошел турнир на призы президента
Чтобы помнили: как началась блокада Ленинграда
Удивительные способности человеческого мозга

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054