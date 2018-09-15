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Приезд Лукашенко, блины от Путина и первый KFC в Ташкенте

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  • Отдыхающие в Рио-де-Жанейро
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  • Открытие первого KFC в Ташкенте
  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
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© REUTERS / NASA
Снимок урагана "Флоренс" с МКС. Стихия уже обрушилась на Северную Каролину. Режим ЧС введен также в Джорджии, Вирджинии, Южной Каролине и в Мэриленде.

С 12 по 14 сентября состоялся визит главы Беларуси в Узбекистан, в Ташкенте открылся первый KFC, а Владимир Путин вместе с китайским лидером испекли блины.

Об этих и других событиях уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Узбекистан



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