Приезд Лукашенко, блины от Путина и первый KFC в Ташкенте

Об этих и других событиях уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
С 12 по 14 сентября состоялся визит главы Беларуси в Узбекистан, в Ташкенте открылся первый KFC, а Владимир Путин вместе с китайским лидером испекли блины.
Об этих и других событиях уходящей недели смотрите в нашей фотоленте.
Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в кок-бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Франциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Москве на 81-м году жизни скончался певец Иосиф Кобзон, Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Усманова орденом "Эл-юрт хурмати", а в Джизаке презентовали новый Chevrolet Tracker.
Узбекистанцы отметили священный праздник, глава республики Шавкат Мирзиёев выступил в саммите по спасению Арала, а в Ташкенте открыли бюст писателя Якуба Коласа.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
Глава МВД Казахстана рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей пятизвездочной гостиницы.
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.
В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.
В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.
Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.
О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.
За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.
Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.
В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.
В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".
Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.
Глава МВД Казахстана рассказал о скором переезде столичного департамента полиции в здание бывшей пятизвездочной гостиницы.
МИД Кыргызстана вручил ноту послу Казахстана из-за чрезмерных проверок кыргызстанцев в аэропорту Алматы.
В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.