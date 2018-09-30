19:54 30 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Фото недели

Мирзиёев в Индии, "встреча друзей" в Душанбе и взрыв в Донецке

Получить короткую ссылку
48 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Участники Blue Man Group в Москве фотографируются с прохожими
  • Футболист Серхио Рамос с женой Пилар Рудио перед началом церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2018.
  • Дамьян Войташек (Польша) на разминке перед матчем 3-го группового раунда чемпионата мира по волейболу между сборными Италии и Польши.
  • 27 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин перед началом неформального обеда глав государств Содружества независимых государств (СНГ) в Душанбе. Слева: президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, справа: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
  • 28 сентября 2018 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева направо на первом плане), премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева напрво на втором плане), исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и вице-премьер Туркменистана Пурли Агамырадов (слева направо на дальнем плане) во время совместного фотографирования глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
  • Эксперт на месте взрыва, который произошел на съезде компартии в Донецке.
  • Участник во время заплыва Дружба вдоль берега полуострова Басаргина во Владивостоке.
  • Палестинец на инвалидной коляске бросает камень в сторону израильских военных
  • 28 сентября 2018. Президент РФ Владимир Путин на трапе самолета в международном аэропорту перед отлетом из города Душанбе.
  • Девушка наносит бинди на лоб участницы мастер-класса «Секреты индийского сари на фестивале культуры Индии “Единство в многообразии” в культурном центре “Вдохновение” в Москве.
  • Визит Шавката Мирзиёева в Индию
  • Шавкат Мирзиёев с супругой 30 сентября посетили комплекс Тадж-Махал в Агре
  • Разрушения после землетрясения и цунами в Индонезии
  • Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами
  • Полиция Каталонии разгоняет протестующих
  • Военнослужащий на совместных учениях разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке.
  • Мужчина проходит мимо билборда с предвыборной кампанией за европейскую Македонию
  • Гонщик команды Хаас Кевин Магнуссен принимает участие в свободных заездах на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе Формула-1.
  • В очереди у магазина re:Store на Тверской улице в Москве, где 28 сентября начались продажи новых iPhone XS и iPhone XS Max.
  • Девушки в униформе компании Аэрофлот на церемонии передачи авиакомпании Аэрофлот 50-го самолета Сухой Суперджет 100 в аэропорту Шереметьево.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Участники Blue Man Group в Москве фотографируются с прохожими.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершает рабочий визит в Индию, мощный взрыв в Донецке и ранение кандидата на пост главы ДНР, последствия разрушительного землетрясения в Индрнезии – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Мультимедиа

Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане
Плоды, машины и встреча друзей: как проходил визит Мирзиёева в Таджикистан
Встреча Шавката Мирзиёева в аэропорту Нью-Дели
Индийцы удивляют: так Шавката Мирзиёева еще не встречали нигде
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054