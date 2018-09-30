Мирзиёев в Индии, "встреча друзей" в Душанбе и взрыв в Донецке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершает рабочий визит в Индию, мощный взрыв в Донецке и ранение кандидата на пост главы ДНР, последствия разрушительного землетрясения в Индрнезии – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Смотрите самые яркие события недели в фотоленте Sputnik Узбекистан.
С 12 по 14 сентября состоялся визит главы Беларуси в Узбекистан, в Ташкенте открылся первый KFC, а Владимир Путин вместе с китайским лидером испекли блины.
Чудовищное наводнение в Индии, сенсационная победа узбекистанцев в кок-бору на Всемирных играх кочевников 2018 года, трагедия под Липецком, в которой погибли граждане Узбекистана, и папа Франциск, который позирует для фото с верующими из Мексики, – все это смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Москве на 81-м году жизни скончался певец Иосиф Кобзон, Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Усманова орденом "Эл-юрт хурмати", а в Джизаке презентовали новый Chevrolet Tracker.
Инцидент произошел в пятницу 27 сентября в одном из заведений в Кашкадарьинской области. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизнь вне опасности.
В России прокомментировали заявления министра внутренних дел США о возможной блокаде РФ с целью не допустить контроль над поставками энергоресурсов на Ближний Восток. В Москве дали понять, что не потерпят такого давления со стороны Вашингтона.
Система "умный светофор" предназначена для повышения пропускной способности перекрестков с помощью динамического управления сигналами светофора.
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"
Российские эксперты и послы русского языка в мире подвели итоги российского-азербайджанского форума, прошедшего накануне в Баку.
Исключенный из футбольной команды из-за бороды гражданин Таджикистана объявлен в межгосударственный розыск и находится в СИЗО в Минске.
Правительство определило порядок обучения чиновников государственному языку. Для госслужащих, не владеющих абхазским, организуют курсы
На Саммите Франкофонии в Ереване ожидается выступление Изабель Жеффруа и Шарля Азнавура. Но это сюрприз.
Договориться с Китаем о стабильном транзите товаров через латвийские порты пока не удалось, ЛЖД хочет заработать на транзите контейнеров до Калининграда
По данным Департамента статистики, абсолютный уровень нищеты в Литве в прошлом году составил 13,8%, среди работающих число бедных составило 4,6%, среди безработных — 53%
Путин читал "Евгения Онегина" во время церемонии подписания документов на саммите СНГ, но отложил Пушкина для беседы с Игорем Додоном.
Организатор самого знаменитого музыкально-пивного фестиваля Эстонии Õllesummer заявила, что "устала" его проводить.
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев связал заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о совместном будущем с нашествием мраморных клопов
Виктора Храпунова, проходящего по делу о хищениях и растрате государственного имущества, гособвинитель требует посадить на 20 лет, а его жену - на 17 лет.
Милиция раскрыла цепочку преступлений, которые совершались с 2011 года, в том числе громкое дело об убийстве и ограблении работника обменника
В сеть попало видео, где молодых бородатых мужчин милиционеры отправляют в парикмахерскую, а женщин в хиджабах призывают надеть платок "по-таджикски"