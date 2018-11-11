Узбекские модели в Корее и встреча по Афганистану - лучшие фото недели

Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.
Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые важные события уходящей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В конце октября в доме именно этого застройщика погибли от отравления угарным газом члены одной семьи Акбаровых.
Редакция тревел-шоу раскрыла места, где можно найти бутылки с деньгами.
Руководитель "Узатома" посетил префектуру Фукусима, где ознакомились с мерами, которые помогли восстановить инфраструктуру и экономику региона после катастрофы 2011 года.
Казахстан заявил о желании войти в число 30 стран, наиболее привлекательных для туристов.
Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана прокомментировал сообщение, разосланное пользователям популярного мессенджера.
До запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции остались считанные дни, церемония открытия пройдет на центральном стадионе Душанбе.
Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.
Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.
Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".
Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.
В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.
В Европарламенте призвали не выплачивать Молдове макрофинансовую помощь до следующих парламентских выборов.
Сотни объяснительных и докладных записок офицеров и "срочников" эстонских Сил обороны годами находились в свободном доступе.
В Цхинвале прошел вечер, посвященный творчеству классика русской литературы Ивана Тургенева, более 20 школьников получили награды.
Казахстан заявил о желании войти в число 30 стран, наиболее привлекательных для туристов.
Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана прокомментировал сообщение, разосланное пользователям популярного мессенджера.
До запуска первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции остались считанные дни, церемония открытия пройдет на центральном стадионе Душанбе.