22:54 11 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Фото недели

Узбекские модели в Корее и встреча по Афганистану - лучшие фото недели

Получить короткую ссылку
122 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Машины спасательных служб США рядом с заведением Borderline Bar & Grill
  • Фотограф Тайсир Махдив (Ирак), занявший первое место в номинации Спорт. Одиночные работы, и удостоенный специального приза Шанхайской объединённой медиа группы (ШОМГ) и специального приза Общеарабского информационного холдинга Al Mayadeen TV, на торжественной церемонии награждения победителей IV международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве.
  • Спортсмен Александр Орлов закрывает сезон виндсерфинга на серф-станции Бумеранг на берегу водохранилища Новосибирской ГЭС при температуре около -5С.
  • Пятимесячная самка амурского лесного кота в Московском зоопарке. Впервые за последние 30 лет в Московском зоопарке появился амурский лесной кот.
  • Узбекистан на фестивале Asia Model Festival 2019 в Корее представят две модели Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов
  • 4 ноября 2018. Президент РФ Владимир Путин и и представители религиозных конфессий России на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства. Слева направо на втором плане - председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий и глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.
  • Алина Загитова (Россия), завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на 3-м этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки, на церемонии награждения.
  • Малагасийские рыбаки
  • Кофейня в центре Москвы.
  • Девочка проходит мимо разрушенных домов после пожара, охватившего район трущоб в Навотасе, Филиппины. 8 ноября 2018 года
  • Суд по делу о гибели граждан Узбекистана при пожаре в автобусе
  • Участники в исторических костюмах на велосипедах во время ежегодной гонки пенни фартинг в Праге, Чешская Республика. 3 ноября 2018 года
  • Спасатели поднимают двигатель разбившегося самолета Lion Air JT610. 3 ноября 2018
  • Мужчина с посылкой участвует в фестивале покупок Singles Day в городе Дэнфэн, Китай
  • Рыбак плывет в лодке с ястребами по реке Учжэнь, Китай
  • Показ Victoria’s Secret в Нью-Йорке
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
Машины спасательных служб США рядом с заведением Borderline Bar & Grill

В Москве прошло второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану, а узбекские модели стали участницами фестиваля Asia Model Festival 2019 в Корее.

Самые яркие события прошедшей недели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Фотография



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робокипер (Robokeeper)
    Человек против машины

    Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

  • Президент Армен Саркисян на церемонии закрытия Sevan Startup Summit 2018
    Есть о чем поговорить

    Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Танец богомола
Звезда танцпола - богомол: как насекомое зажигает под разные треки
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054