14:26 02 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Стокгольм. Швеция

Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (25)
197 0 0

Во время одного из первых допросов Рахмат Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика, наехавшего на людей, в деле указаны имена 150 потерпевших

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, дело передано в суд.

В заявлении прокурора, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что Акилов обвиняется в "террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим".

В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Во время одного из первых допросов Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.

Полицейские микроавтобусы в Стокгольме
Jonathan NACKSTRAND / AFP
Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца
По данным прокуратуры, преступление было подготовлено — в угнанном грузовике находилось принесенное Акиловым взрывное устройство, которое он привел в действие. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), намеревался своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в рамках международной коалиции.

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.

Тема:
Наезд грузовика на людей в Стокгольме (25)
Теги:
теракт, Швеция, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сказочный персонаж Баба-Яга у избушки на курьих ножках, фото из архива
    Война со сказкой

    Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях
    Оружейный запрет

    Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Эстонский флаг. Иллюстративное фото
    Баланс сил

    У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
Вот как выглядит настоящая сибирская йога!
Любительницам йоги из Сибири мороз не страшен
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054