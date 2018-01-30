Прокуратура Швеции официально предъявила обвинение в теракте Акилову

Во время одного из первых допросов Рахмат Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика, наехавшего на людей, в деле указаны имена 150 потерпевших

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Прокуратура Швеции во вторник официально предъявила гражданину Узбекистана Рахмату Акилову обвинения в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, дело передано в суд.

В заявлении прокурора, поступившем в распоряжение РИА Новости, говорится, что Акилов обвиняется в "террористическом преступлении и попытке совершения террористического преступления или создании угрозы безопасности другим".

В переданных в суд материалах перечислены имена 150 потерпевших. Во время одного из первых допросов Акилов признал, что именно он сидел за рулем грузовика. Об Акилове известно, что он просил убежища в Швеции в 2014 году, но ему отказали.

Jonathan NACKSTRAND / AFP Суд Швеции рассмотрит дело о теракте, в котором обвиняют узбекистанца

По данным прокуратуры, преступление было подготовлено — в угнанном грузовике находилось принесенное Акиловым взрывное устройство, которое он привел в действие. Ведомство отмечает, что Акилов, планируя свое преступление, предполагал совершить его от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), намеревался своими действиями посеять страх среди населения и заставить правительство Швеции прекратить участие в борьбе против ИГ в рамках международной коалиции.

Седьмого апреля 2017 года грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машина была угнана, когда водитель занимался разгрузкой. В результате погибли пять человек, 15 получили травмы. Власти заявили, что это был теракт.