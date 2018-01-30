Корреспондент радио Sputnik погиб в Таджикистане

Журналист радио Sputnik попал в ДТП и скончался в больнице, не приходя в сознание

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. В Таджикистане погиб корреспондент радио Sputnik Галим Фасхутдинов.

Журналисты Sputnik получили сообщение о трагической гибели своего коллеги. По предварительным данным, корреспондента сбил автомобиль, после чего он скончался в больнице, передает Sputnik Таджикистан.

Галим Фасхутдинов много лет работал на радио, писал статьи, фотографировал. Коллеги ценили его за профессионализм и любовь к своему делу.

Друзья и сослуживцы потрясены случившимся и приносят свои соболезнования родным и близким Галима.