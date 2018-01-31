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HMS Duncan

Корабли НАТО вошли в Черное море для поддержания напряженности с РФ

© Foto: Naval Forces of Ukraine press center
В мире
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Накануне британский эсминец и турецкий фрегат вошли в акваторию Черного моря, в Госдуме считают это демонстрацией силы и желанием вызвать страх у России

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Командование НАТО продолжает политику поддержания напряженности в отношениях с Россией в Черноморском регионе. 

Накануне два корабля альянса — эсминец Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan и турецкий фрегат Gaziantep вошли в акваторию Черного моря.

Андрей Кошкин
© rea.ru
Кошкин: США готовятся к возможному противостоянию НАТО и России
"Это ничем не прикрытые провокационные действия, любые действия кораблей НАТО в акватории Черного моря — это демонстрация силы. Вся эта игра "бицепсов" рассчитана в первую очередь на европейский и американский электорат, который должен быть уверен, что НАТО — это "владыка моря", а русские должны испугаться и присмиреть", — заявил РИА Новости в среду депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Он выразил уверенность, что "в реальности натовский генералитет прекрасно понимает, что всеми этими провокациями Россию не запугать". Также он отметил, что такие действия НАТО вызывают недоверие, а также желание усилить армию и флот.

Теги:
корабль, НАТО, США, Россия



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