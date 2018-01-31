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Лунное затмение

Красное затмение: Луна подойдет к Земле очень близко 31 января

© Sputnik/ Саид Царнаев
В мире
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Максимальная фаза такого редкого явления ожидается около 6 вечера по ташкентскому времени

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Красное Суперлуние можно будет увидеть в последний день января 2018 года: видимый диаметр спутника окрасится в красно-бурый цвет.

Максимальная фаза редкого астрономического явления ожидается в 17:51 по ташкентскому времени. Суперлуние также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.

Предстоящее затмение уникально тем, что Луна во время затмения находится вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны). Это второе Суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.

Астролог Андрей Рязанцев
© Sputnik/ Zhoomart Uraimov
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Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и время прохождения перигея и полнолуния отстает по времени не больше чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край Луны — сам по себе достаточно темный — окажется практически в центре тени, отмечают астрономы Московского планетария.

Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны 27 июля 2018 года будет самым длительным в 21 веке, так как его продолжительность составит 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.

Теги:
затмение, Луна, Суперлуние, ЦА, СНГ, Узбекистан, Россия



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