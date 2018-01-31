Красное затмение: Луна подойдет к Земле очень близко 31 января

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Красное Суперлуние можно будет увидеть в последний день января 2018 года: видимый диаметр спутника окрасится в красно-бурый цвет.
Максимальная фаза редкого астрономического явления ожидается в 17:51 по ташкентскому времени. Суперлуние также будет видно из Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки.
Предстоящее затмение уникально тем, что Луна во время затмения находится вблизи точки перигея (ближайшая к Земле точка орбиты Луны). Это второе Суперлуние 2018 года. Первое и самое близкое состоялось 2 января 2018 года.
Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 2018 года. Ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение Луны 27 июля 2018 года будет самым длительным в 21 веке, так как его продолжительность составит 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.