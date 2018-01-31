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Депутаты на заседании Госдумы РФ

Госдума рассмотрит поправки в УК РФ за угрозу порчи чужого имущества

© Sputnik/ Владимир Федоренко
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В качестве наказания за угрозу порчи имущества предлагается взыскивать штраф в 100 тысяч или годовой доход осужденного, также предусмотрены обязательные работы до 240 часов или лишение свободы на срок до полугода

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Группа депутатов от "Справедливой России" внесла в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за угрозу уничтожения чужого имущества, следует из базы данных нижней палаты парламента.

За угрозу уничтожения чужого имущества путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, документом предусматривается штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года.

В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение или лишение свободы либо принудительные работы на срок до шести месяцев.

Авторами законодательной инициативы выступили Сергей Миронов, Михаил Емельянов, Александр Ремезков, Федот Тумусов, Алексей Чепа, Олег Николаев, Вадим Белоусов, Сергей Крючек. "Законопроект обусловлен отсутствием в действующем законодательстве отдельного состава преступления, охватывающего указанные деяния в виде угрозы уничтожения чужого имущества", — поясняют они.

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Разработчики также отмечают "актуальность и необходимость введения такого состава преступления в связи с возникшей социальной напряженностью, связанной с многочисленными случаями таких угроз со стороны различных микрофинансовых организаций и организаций, осуществляющих коллекторскую деятельность, которые, путем угроз уничтожения имущества, зачастую впоследствии переходящих в реальное его уничтожение, держат в страхе граждан нашей страны".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что непогашенные кредиты имеют сейчас около 39 миллионов человек, а суммарная задолженность по кредитным обязательствам населения превышает 10,5 триллиона рублей. Четверть заемщиков имеют два кредита, а около 18% — три и более кредита. При этом лица, имеющие большее количество кредитов, более подвержены их невыплате: около 30% лиц, имеющих три и более кредитов, имеют просроченные задолженности.

Теги:
поправки, уголовная ответственность, Госдума, Россия



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