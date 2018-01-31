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Президент РФ В. Путин встретился с российскими участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане

Путин попросил прощения у спортсменов олимпийской сборной России

© Sputnik/ Сергей Гунеев
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Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (23)
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Глава государства добавил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить своих спортсменов от сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости.

Глава государства добавил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта.

Девушка с российским флагом рядом со штаб-квартирой МОК в Лозанне
Fabrice COFFRINI / AFP
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"Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то. Но втройне тяжелее, когда в стране, в данном случае, в нашей стране, в этой связи складывается такая сложная общественная оценка, звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет. Это создает совсем тяжелые условия для достижения результата", — сказал Путин.

Он попросил у спортсменов прощения за то, что их никто не смог оградить от этой ситуации.

"Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях", — добавил он.

Путин пожелал спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры, сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о негативе, сопровождавшем их подготовку.

"Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу. Искренне желаю вам побед и удачи", — сказал Путин.

Российская сноубордистка Алена Заварзина, в свою очередь, пообещала президенту РФ Владимиру Путину, что спортсмены будут бороться и делать все возможное, чтобы привезти медали с Олимпийских игр в Пхенчхане.

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© Sputnik/ Валерий Мельников
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Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, на Олимпиаду отправятся 80 тренеров, сообщила ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Несколько спортсменов российской сборной в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду комиссией МОК. В их числе шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и другие.

Призер Олимпиады в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета. Причиной для отказа стала невозможность для россиянки принять участие в командной гонке, к которой она целенаправленно готовилась в этом олимпийском сезоне.

Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (23)



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