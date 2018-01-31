Путин попросил прощения у спортсменов олимпийской сборной России

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами попросил у них прощения за то, что страна не смогла защитить своих спортсменов от сложившейся ситуации, сообщает РИА Новости.
Глава государства добавил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать идею чистого спорта.
Он попросил у спортсменов прощения за то, что их никто не смог оградить от этой ситуации.
"Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях", — добавил он.
Путин пожелал спортсменам, отправляющимся на Олимпийские игры, сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о негативе, сопровождавшем их подготовку.
"Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы не думали ни о чем, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время, и не думали ни о чем, о чем я говорил, а сосредоточились на спортивной борьбе. Чтобы вы знали, что за вами, как обычно, следят сотни тысяч, миллионы болельщиков, которые вас любят и надеются на вашу победу. Искренне желаю вам побед и удачи", — сказал Путин.
Российская сноубордистка Алена Заварзина, в свою очередь, пообещала президенту РФ Владимиру Путину, что спортсмены будут бороться и делать все возможное, чтобы привезти медали с Олимпийских игр в Пхенчхане.
Призер Олимпиады в конькобежном спорте россиянка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане, несмотря на приглашение от Международного олимпийского комитета. Причиной для отказа стала невозможность для россиянки принять участие в командной гонке, к которой она целенаправленно готовилась в этом олимпийском сезоне.