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A view of the Homeland Security Department headquarters in northwest Washington, Friday, June 5, 2015

В США временный защищенный статус получили 7 тысяч беженцев из Сирии

© AP Photo/ Susan Walsh
В мире
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Чтобы получить такой статус, беженцы должны проживать на территории США с 1 августа 2016 года

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Министерство внутренней безопасности США продлило на полтора года разрешение на пребывание в стране примерно 7 тысячам сирийских беженцев.

Согласно сообщению ведомства, речь идет о так называемом "временном защищенном статусе", который действует для некоторых мигрантов, бежавших в США из стран, охваченных военными конфликтами или другими чрезвычайными ситуациями.

Тем, у кого такой статус уже есть, необходимо будет перерегистрироваться и оставаться в Соединенных Штатах с разрешением на работу до 30 сентября 2019 года.

Белый дом в Вашингтоне
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
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Для того чтобы иметь право на такой временный статус, беженцы должны постоянно проживать в США с 1 августа 2016 года и постоянно физически присутствовать в стране с 1 октября 2016 года, помимо ряда других требований.

По данным из открытых источников, всего в США подобный статус есть у 320 тысяч человек из некоторых стран Африки, Центральной Америки, Ближнего Востока и Азии.

Теги:
статус, миграция, беженцы, Сирия, США



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