Бензин в Туркменистане подорожал на 50%

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Бензин подорожал в Туркменистане на 50% с 1 февраля.

Теперь литр 95-го бензина стоит 1,5 маната (до подорожания — 1 манат), а литр 92-го — 1,35 маната (вместо 0,94).

Даже с нынешним 50%-ным повышением цена на бензин в Туркменистане остается одной из самых низких на пространстве СНГ. Так, по официальному обменному курсу литр 95-го бензина стоит около 42 центов, а литр 92-го — около 38 центов.

Официальный обменный курс в стране — 3,5 маната за доллар США, пишет РИА Новости.

Туркменистан долгие годы был "бензиновым раем" — цены на топливо в стране были одними из самых низких в мире. Во времена первого президента Сапармурата Ниязова бензин стоил, в пересчете на доллары, 2 цента за литр.

Следующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, возглавивший страну в 2007 году, пошел еще дальше, введя в 2008 году лимиты бесплатного бензина для туркменских автомобилистов. Помимо того что в стране были низкие цены на бензин, каждый владелец автомашины получал бесплатно от государства 120 литров бензина в месяц. Эпоха бесплатного бензина продлилась в шесть лет и была отменена в 2014 году.