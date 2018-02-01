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Эмомали Рахмон с Сооронбаем Жээнбековым

Какие вопросы Жээнбеков и Рахмон решат в Душанбе

© Пресс служба президента РТ
В мире
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В рамках визита запланированы встречи Сооронбая Жээнбекова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков начал официальный визит в Таджикистан.

Флаги стран-участниц ЕАЭС, архивное фото
© Sputnik/ Asatur Yesayants
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"Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает совершать официальные визиты в соседние страны, 1-2 февраля 2018 года глава государства по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона совершит официальный визит в Душанбе", — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Планируется встреча президента Кыргызстана с премьер-министром и спикером парламента Таджикистана. Стороны обсудят вопрос делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, пишет Sputnik Таджикистан.

Помимо вопросов делимитации и демаркации границ президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудят экономическое сотрудничество.

"Один из основных вопросов, который планируется обсудить, — активизация сотрудничества в экономической сфере. Да, товарооборот между двумя странами растет. В январе-октябре 2017 года объем торговли вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 30 миллионов долларов. Однако это не соответствует потенциалу", — пояснила завотделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудят программу CASA-1000 (Central Asia — South Asia), предусматривающую генерацию электроэнергии в Кыргызстане и Таджикистане и ее дальнейшую перепродажу в Афганистан и Пакистан.

Теги:
визит, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон, Кыргызстан, Таджикистан



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