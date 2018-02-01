14:17 02 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Уборка хлопка

Россия останется без узбекского хлопка, но будет выращивать свой

© Sputnik/ Валерий Шустов
В мире
Получить короткую ссылку
3187161

Площадь возделывания хлопчатника оценивают в 200 тысяч гектаров, об этом было сказано на Всероссийском агрономическом совещании

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В этом году хлопок будет посеян на площади в одну тысячу гектаров, заявил глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

Архивное фото растений в пробирках
© Flickr/ CIAT
Модифицированный хлопок может принести Узбекистану доход в $250 млн
"Начинается у нас работа по производству хлопка. Это новая культура, мы созрели. Отработаны все вопросы технологий. В этом году около одной тысячи гектаров хлопка будет посеяно в Астрахани и Волгограде. У нас есть возможность — 200 тысяч гектаров площадей, которые подходят для выращивания хлопка. Поэтому эту работу будем продолжать и совершенствовать для того, чтобы себя обеспечить и этим сырьем", — сказал Чекмарев Всероссийском агрономическом совещании.

"Я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим. У них просто активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов. И они ни одной тонны хлопка нам не продадут", — подчеркнул Чекмарев.

Цветной хлопок
© Сделано у нас
Узбекский ученый вывел в Волгограде уникальный хлопок
Минсельхоз считает, что при условии восстановления имеющихся и строительства новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника в России составит 221,54 тысячи гектаров (47,44 тысяч гектаров в Астраханской, 10 тысяч гектаров в Волгоградской областях, 120 тысяч гектаров в Ставропольском крае, 34,1 тысячи гектаров в Калмыкии и 10 тысяч гектаров в Крыму). Потребность российских предприятий в хлопковом волокне составила в 2017 году 64,4 тысячи тонн. В 2018 году спрос увеличится до 68,2 тысячи тонн, в 2019 году — до 71,1 тысячи тонн.

Теги:
хлопок, Минсельхоз России, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сказочный персонаж Баба-Яга у избушки на курьих ножках, фото из архива
    Война со сказкой

    Бакинские чиновники объявили войну героям народных сказок — Бабе-Яге, Кощею Бессмертному, а также различным пиратам.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку украинку Татьяну Гуцу.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях
    Оружейный запрет

    Смогут ли США запретить Армении, Азербайджану и другим странам покупать российское вооружение?

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Безответственные покупки

    Система централизованных закупок оборонной отрасли Латвии неэффективна — таковы выводы ревизии Госконтролем снабжения Национальных вооруженных сил.

  • Александр Удальцов, посол РФ в Литве
    Зеркальный ответ

    Москва может ответить зеркально, если Вильнюс не пойдет навстречу в вопросе ухода за советскими памятниками – рассказал в интервью Sputnik посол России в Литве.

  • Олег Будза
    Дорогие трудящиеся

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов прокомментировал решение Министерства труда Молдовы приглашать на работу в республику иностранных граждан.

  • Эстонский флаг. Иллюстративное фото
    Баланс сил

    У правящих и оппозиционных парламентских партий Эстонии сложилось примерно одинаковое количество сторонников, показывают данные январского соцопроса.

  • Самолет Boeing 747
    Турецкий чартер

    Владикавказский аэропорт объявил о возобновлении чартерных рейсов в Анталию – Турция является самым популярным направлением для жителей Северной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Суперлуние в Лос-Анджелесе, США
Суперлуние, "кровавая" Луна и голубая: три явления за одну ночь
Вот как выглядит настоящая сибирская йога!
Любительницам йоги из Сибири мороз не страшен
Железная дорога Ургенч — Хива
Поездом из Ургенча в Хиву: детали железнодорожного проекта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054