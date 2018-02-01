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Интернет-месседжер Telegram

Дуров объяснил, почему компания Apple удалила Telegram из App Store

© Flickr/ Ervins Strauhmanis
В мире
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Павел Дуров написал в своем блоге, что приложение было удалено из App Store из-за неприемлемого контента, который увидели пользователи

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил исчезновение этого приложения из интернет-магазина App Store тем, что Apple обнаружила неприемлемый контент, доступный пользователям Telegram.

Мессенджер Telegram на экране телефона
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Telegram исчез из App Store
Ранее в четверг пользователи в России и мире сообщили о том, что приложение Telegram не отображается в списке доступных для скачивания.

"Мы были предупреждены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту (от нежелательного контента. — Ред.), мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store", — прокомментировал ситуацию Дуров в своем микроблоге в Twitter.

​Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.

Теги:
приложение, App Store, Telegram, Apple, Павел Дуров, США



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