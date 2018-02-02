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Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев

Премьер Казахстана: надо объединить платформы стран ЕАЭС

© Sputnik/ Сергей Мамонтов
В мире
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Премьер Казахстана отметил, что часто программы, принятые министерствами, не интегрируются внутри страны, в связи с этим общие проекты в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭс необходимо качественно объединить

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" подчеркнул важность унификации цифровых платформ стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Ранее на этом форуме премьер Беларуси Андрей Кобяков заявил, что Минск предлагает странам-участницам ЕАЭС разработать общую программу цифровой трансформации союза, пишет РИА Новости.

"Каждая страна по-своему двигается, на каком-то этапе кто-то вперед ушел, кто-то назад, но мне кажется, нам, раз мы обсуждаем вопросы в рамках ЕврАзЭС, необходимо, чтобы все наши системы могли интегрироваться", — сказал премьер Казахстана.

По его словам, проблема унификации цифровых программ и платформ актуальна не только на наднациональном, но и на национальном уровне.

"Мы у себя часто сталкиваемся с тем, что даже те программы, которые приняты нашими разными министерствами, они между собой не интегрируются. А если мы хотим, чтобы это было в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭС, то нам надо серьезно задуматься, каким образом мы будем это объединять", — отметил Сагинтаев.

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В октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.

В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупнейших международных IT-компаний.

Теги:
цифровая экономика, ЕАЭС, Казахстан



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