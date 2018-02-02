Премьер Казахстана: надо объединить платформы стран ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" подчеркнул важность унификации цифровых платформ стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).РИА Новости.
"Каждая страна по-своему двигается, на каком-то этапе кто-то вперед ушел, кто-то назад, но мне кажется, нам, раз мы обсуждаем вопросы в рамках ЕврАзЭС, необходимо, чтобы все наши системы могли интегрироваться", — сказал премьер Казахстана.
По его словам, проблема унификации цифровых программ и платформ актуальна не только на наднациональном, но и на национальном уровне.
"Мы у себя часто сталкиваемся с тем, что даже те программы, которые приняты нашими разными министерствами, они между собой не интегрируются. А если мы хотим, чтобы это было в рамках одной цифровой платформы ЕврАзЭС, то нам надо серьезно задуматься, каким образом мы будем это объединять", — отметил Сагинтаев.
В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупнейших международных IT-компаний.