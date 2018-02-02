Во время визита глав правительств СНГ в Алматы случилось землетрясение

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ощутимое землетрясение произошло сегодня в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, подземные точки зарегистрированы в 15:20 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,7.
В самом городе ощущались подземные толчки силой 2-3 балла.
В Алматы сейчас проходит международный форум "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". На мероприятии присутствуют премьер-министры стран СНГ.
Как передает корреспондент Sputnik Казахстан, заседание межправительственной комиссии, которое сейчас проходит в Алматы за закрытыми дверями, продолжается в прежнем режиме.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.