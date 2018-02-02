Во время визита глав правительств СНГ в Алматы случилось землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 5 километрах на запад от Алматы и залегал на глубине 10 километров, магнитуда составила 3,7

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Ощутимое землетрясение произошло сегодня в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, подземные точки зарегистрированы в 15:20 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,7.

© Flickr/ Ray Bouknight В Узбекистане ощущалось произошедшее в Афганистане землетрясение

Эпицентр землетрясения расположен в 5 километрах на запад от Алматы и залегал на глубине 10 километров.

В самом городе ощущались подземные толчки силой 2-3 балла.

В Алматы сейчас проходит международный форум "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". На мероприятии присутствуют премьер-министры стран СНГ.

Как передает корреспондент Sputnik Казахстан, заседание межправительственной комиссии, которое сейчас проходит в Алматы за закрытыми дверями, продолжается в прежнем режиме.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.