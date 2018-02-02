А я иду, шагаю по Москве: как бесплатно посетить 40 экскурсий города

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сорок бесплатных познавательных экскурсий пройдет в рамках фестиваля "Московская масленица".
"Для гостей фестиваля "Московская масленица", который пройдет с 9 по 18 февраля, подготовлено множество познавательных развлечений, среди которых — 40 бесплатных экскурсий по столице", — сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
К примеру, 9 февраля в 16:00 и 13 февраля в 12:00 у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади стартуют тематические прогулки "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века", посвященные московским масленичным гуляньям.
Для того чтобы стать участником, необходима предварительная регистрация. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды.