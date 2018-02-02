А я иду, шагаю по Москве: как бесплатно посетить 40 экскурсий города

В рамках фестиваля "Московская масленица" с 9 по 18 февраля подготовлено множество развлечений для жителей и гостей столицы России, для участия в экскурсии нужно предварительно зарегистрироваться на сайте

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Сорок бесплатных познавательных экскурсий пройдет в рамках фестиваля "Московская масленица".

"Для гостей фестиваля "Московская масленица", который пройдет с 9 по 18 февраля, подготовлено множество познавательных развлечений, среди которых — 40 бесплатных экскурсий по столице", — сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

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Ряд прогулок будет посвящен миру театра, поскольку в 2018 году главной темой городских фестивалей стал театр. Также на экскурсиях участники смогут узнать о выдающихся деятелях искусства и сокровищах городской архитектуры, о том, какие масленичные увеселения предпочитали москвичи в различные эпохи.

К примеру, 9 февраля в 16:00 и 13 февраля в 12:00 у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади стартуют тематические прогулки "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века", посвященные московским масленичным гуляньям.

Для того чтобы стать участником, необходима предварительная регистрация. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды.