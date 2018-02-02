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Интервью премьер-министра РФ Д. Медведева газете Хандельсблатт

Медведев: землетрясение в Алматы совпало с рассмотрением документа №666

© Sputnik/ Екатерина Штукина
В мире
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Подземные толчки не помешали работе заседания Евразийского межправительственного совета, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил про землетрясение, произошедшее в Алматы во время заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мы хорошо поработали в теплой атмосфере, сопровождавшейся, как известно, небольшим землетрясением. В период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению совета министров Республики Беларусь №666, что, конечно, наводит на различные мысли. Тем не менее все благополучно было рассмотрено, все решения приняты, все документы подписаны", — сказал Дмитрий Медведев.

Правительство Беларуси постановлением №666 от 6 августа 2015 года ввело обязательную санитарно-гигиеническую экспертизу импортных товаров, поставляемых на белорусский рынок.

Приземление самолета компании Air Astana в аэропорту Алматы
PATRICK BAZ / AFP
Во время визита глав правительств СНГ в Алматы случилось землетрясение
Сегодня в Алматы прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств государств-членов Евразийского экономического союза и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. 

По данным Казахстанской сейсмологической опытно-методической экспедиции, подземные точки зарегистрированы в 15:20 по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 3,7. Эпицентр землетрясения расположен в 5 километрах на запад от Алматы и залегал на глубине 10 километров. В самом городе ощущались подземные толчки силой 2-3 балла, данных о пострадавших и нарушениях нет.

Теги:
СНГ, Дмитрий Медведев, Алматы, Казахстан, Международная политика, Землетрясение



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