Криштиану Роналду добился от "Реала" повышения зарплаты

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" поднимет зарплату нападающему команды Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал sport.es.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роналду собрался уйти из "Реала" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". Причиной скобы послужили финансовые разногласия с президентом "Реала" Флорентино Пересом, который не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда.