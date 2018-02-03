Криштиану Роналду добился от "Реала" повышения зарплаты

Руководство футбольного клуба согласилось выплачивать спортсмену 30 миллионов евро в год

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Реал" поднимет зарплату нападающему команды Криштиану Роналду до 30 миллионов евро в год.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал sport.es.

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С нового сезона Роналду будет получать на 9 миллионов евро больше. Таким образом, уровень его зарплаты приблизится к уровню зарплаты бразильца Неймара, который получает 33 миллиона евро в год.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Роналду собрался уйти из "Реала" и вернуться в английский "Манчестер Юнайтед". Причиной скобы послужили финансовые разногласия с президентом "Реала" Флорентино Пересом, который не исполнил данное после победы в 2017 году в Лиге чемпионов обещание улучшить условия контракта форварда.