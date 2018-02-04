В Сирии сбили российский штурмовик Су-25, пилот погиб

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В сирийской провинции Идлиб в субботу, 3 февраля, был сбит российский штурмовик Су-25.
Пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса, уточнили в российском военном ведомстве.
Напомним, в декабре 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. При этом сообщалось, что там продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус, а также Центр по примирению враждующих сторон.