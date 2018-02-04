Суровая древняя красота: так выглядели девушки девять тысяч лет назад

Особенностью женщин, живших в тот период, была выступающая вперед нижняя челюсть и выраженные скулы

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Ученым удалось реконструировать лицо девушки, которая жила примерно девять тысяч лет назад на территории современной Греции.

© Фото: national geographic Ученым удалось реконструировать лицо девушки, которая жила примерно девять тысяч лет назад

Как сообщает National Geographic, специалисты Афинского университета ориентировались по обнаруженным костям молодой девушки, жившей в эпоху мезолита — около семи тысяч лет до нашей эры.

Останки найденной девушки назвали Авги. Ученые провели анализ ее костей и зубов и установили, что Авги умерла в возрасте от 15 до 18 лет.

При восстановлении облика девушки ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем восстановили его при помощи 3D-принтера.

Выяснилось, что особенностью женщин, живших в тот период, была выступающая вперед нижняя челюсть и выраженные скулы.

В целом внешность ее была больше похожа на мужскую и не отличалась приветливостью.

Что касается здоровья девушки-подростка, то установлено, что она болела цингой и, возможно, анемией.