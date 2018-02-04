Суровая древняя красота: так выглядели девушки девять тысяч лет назад

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Ученым удалось реконструировать лицо девушки, которая жила примерно девять тысяч лет назад на территории современной Греции.
Как сообщает National Geographic, специалисты Афинского университета ориентировались по обнаруженным костям молодой девушки, жившей в эпоху мезолита — около семи тысяч лет до нашей эры.
Останки найденной девушки назвали Авги. Ученые провели анализ ее костей и зубов и установили, что Авги умерла в возрасте от 15 до 18 лет.
При восстановлении облика девушки ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем восстановили его при помощи 3D-принтера.
Выяснилось, что особенностью женщин, живших в тот период, была выступающая вперед нижняя челюсть и выраженные скулы.
В целом внешность ее была больше похожа на мужскую и не отличалась приветливостью.
Что касается здоровья девушки-подростка, то установлено, что она болела цингой и, возможно, анемией.