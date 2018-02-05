CAS изучит замечания главы МОК после решения по российским спортсменам

Глава CAS обещал изучить неодобрительные высказывания руководителя МОК по поводу оправдания 28 спортсменов из России, а также заметил, что олимпийцы имеют право на справедливое решение

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) тщательно изучит критику главы МОК Томаса Баха в адрес суда после того, как CAS полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые решением МОК были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, заявил глава CAS Джон Коутс.

"Спортсмены имеют право на то, чтобы доверять судебным процессам на всех уровнях, особенно если речь идет о CAS. CAS услышал комментарии президента МОК Томаса Баха и принял во внимание выраженную им обеспокоенность, CAS тщательно изучит этот вопрос", — говорится в заявлении Коутса, размещенном на официальном сайте организации.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Играх-2014, восстановлены. Вердикт МОК в отношении еще 11 россиян оставлен в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение только от Игр в Пхенчхане.

"Мотивировочная часть решений в делах особой важности имеет решающее значение. Коллегии арбитров по делам 39 российских спортсменов работают над этим, мы с нетерпением ждем скорейшей публикации мотивировочной части. CAS будет продолжать развиваться, чтобы обеспечить высокое качество судебной практики", — добавил Коутс.

В воскресенье Бах заявил, что решения МОК "показывают насущную потребность в проведении реформ внутренней структуры CAS". Он отметил, что "CAS должен изменить свою структуру так, чтобы обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции".

По итогам вердикта CAS ОКР направил в МОК просьбу допустить до участия в Играх 15 россиян из списка оправданных. В понедельник МОК ответил отказом на данное обращение ОКР.