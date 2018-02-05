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Корабли ВМС США в море

ВМФ США начал использовать атомный корабль-беспилотник

© Flickr/ Official U.S. Navy Page
В мире
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Официально эти корабли создали для борьбы с подводными лодками, по словам представителей ВМФ, они приходят на смену большим и дорогим судам

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Автономное судно Sea Hunter разработки DARPA поступило на вооружение флота США. Управление перспективных исследовательских проектов в последние два года тестировало и совершенствовало этот дрон — теперь он готов приступить к боевым миссиям.

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Об этом сообщает Digital Trends. Несмотря на его готовность, пока не сообщается, когда состоится его первая миссия. Sea Hunter должен стать первым кораблем совершенно нового класса. Это небольшие и относительно дешевые корабли, которые будут брать скоростью, массовостью и полной автономностью.

Официально их создали для борьбы с подводными лодками. Представители ВМФ говорят, что они приходят на смену дорогим и большим кораблям: "Вместо короля и королевы мы выпускаем на морскую шахматную доску множество эффективных пешек".

Корабль стал результатом сотрудничества DARPA и ВМФ США. Работа началась еще в 2014 году. Проектированием занималась военная компания Leidos из Вирджинии. В 2016 году корабль получил имя и начался процесс тестов и доработки. Сообщается, что корабль получил свое имя в честь прямого предназначения — он будет охотиться за вражескими подводными лодками.

"Это станет переломным моментом в истории ВМФ США. Впервые к нам на вооружение попадет полностью роботизированный трансокеанский корабль", — комментировал еще будучи заместителем министра обороны США Роберт Ворк. Он также добавлял, что ожидает полностью беспилотные флотилии, патрулирующие океаны, в ближайшие пять лет.

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Строительство одного Sea Hunter обходится примерно в $20 млн. В ВМФ говорят, что это гораздо дешевле традиционных патрульных кораблей. К этому добавляется экономия на экипаже и обслуживании. В длину корабль достигает 40 м. В воде развивает скорость 50 км/ч.

Для ориентации в пространстве использует камеры, радары и сенсоры. При этом беспилотные корабли обещают упростить жизнь не только военным. Первый в мире беспилотный грузовой корабль на электрической тяге начнет курсировать уже в этом году.

Теги:
корабль, Беспилотник, Дрон, ВМФ США, США



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