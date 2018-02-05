ВМФ США начал использовать атомный корабль-беспилотник

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Автономное судно Sea Hunter разработки DARPA поступило на вооружение флота США. Управление перспективных исследовательских проектов в последние два года тестировало и совершенствовало этот дрон — теперь он готов приступить к боевым миссиям.
Официально их создали для борьбы с подводными лодками. Представители ВМФ говорят, что они приходят на смену дорогим и большим кораблям: "Вместо короля и королевы мы выпускаем на морскую шахматную доску множество эффективных пешек".
Корабль стал результатом сотрудничества DARPA и ВМФ США. Работа началась еще в 2014 году. Проектированием занималась военная компания Leidos из Вирджинии. В 2016 году корабль получил имя и начался процесс тестов и доработки. Сообщается, что корабль получил свое имя в честь прямого предназначения — он будет охотиться за вражескими подводными лодками.
"Это станет переломным моментом в истории ВМФ США. Впервые к нам на вооружение попадет полностью роботизированный трансокеанский корабль", — комментировал еще будучи заместителем министра обороны США Роберт Ворк. Он также добавлял, что ожидает полностью беспилотные флотилии, патрулирующие океаны, в ближайшие пять лет.
Для ориентации в пространстве использует камеры, радары и сенсоры. При этом беспилотные корабли обещают упростить жизнь не только военным. Первый в мире беспилотный грузовой корабль на электрической тяге начнет курсировать уже в этом году.