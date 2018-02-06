Парня в Венесуэле убили и съели соседи

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Трагедия произошла в венесуэльском штате Карабобо, передает РИА Новости со ссылкой на портал Excelsior.

Отец и сын поссорились с 17-летним соседом из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу "черного рынка"). В результате ссора закончилась плачевно: юношу убили, а затем частично съели.

"После ссоры относительно денег мужчины нанесли удар соседу по голове трубой, разделали и частично съели. Костные останки они закопали в яме", — говорится в сообщении.

Родственники погибшего подтвердили, что конфликт разгорелся из-за ничтожной суммы в 500 тысяч боливаров, однако они не смогли дать точного ответа, кто кому задолжал.

В настоящее время виновные в убийстве и каннибализме задержаны, они уже показали полиции место захоронения останков.