Зарубежные банки усилили проверки бизнесменов из "кремлевского списка"

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Российские бизнесмены, попавшие в так называемый "кремлевский список" США, начинают ощущать на себе влияние этого шага американских властей — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере, по некоторым из своих финансовых сделок.

Минфин США в конце января в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. В том числе министерство составило "список олигархов", в который вошли 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes.

Среди них крупные российские бизнесмены — выходцы из Узбекистана: Алишер Усманов и Искандар Махмудов.

© RIA Novosti. Dmitriy Astakhov Почему Усманов и Махмудов включены в черный список США

Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем, пишет РИА Новости.

Как пишет "Блумберг", вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, в этой связи рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упомянутых в списке лиц. Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал "Блумбергу" на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации списка.

Кроме того, агентство со ссылкой на четыре источника сообщает, что отдельные банки после обнародования "кремлевского списка" усилили контроль за транзакциями.

Вместе с тем в материале отмечается, что не все упомянутые в списке россияне ждут негативных последствий для себя. В частности, возможных личных санкций не опасается глава ВТБ Андрей Костин. Также приводится мнение аналитика UFG Wealth Management и учредителя Ferrari & Associates Эриха Феррари, согласно которому некоторые бизнесмены начали избавляться от сомнительных активов еще в августе, а также проводить сделки в евро, а не в долларах, чтобы избежать использования американских банковских счетов.