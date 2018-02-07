Зарубежные банки усилили проверки бизнесменов из "кремлевского списка"

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Российские бизнесмены, попавшие в так называемый "кремлевский список" США, начинают ощущать на себе влияние этого шага американских властей — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере, по некоторым из своих финансовых сделок.
Среди них крупные российские бизнесмены — выходцы из Узбекистана: Алишер Усманов и Искандар Махмудов.
Как пишет "Блумберг", вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, в этой связи рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упомянутых в списке лиц. Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.
Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал "Блумбергу" на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации списка.
Вместе с тем в материале отмечается, что не все упомянутые в списке россияне ждут негативных последствий для себя. В частности, возможных личных санкций не опасается глава ВТБ Андрей Костин. Также приводится мнение аналитика UFG Wealth Management и учредителя Ferrari & Associates Эриха Феррари, согласно которому некоторые бизнесмены начали избавляться от сомнительных активов еще в августе, а также проводить сделки в евро, а не в долларах, чтобы избежать использования американских банковских счетов.