13:17 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-7°C
Прямой эфир
Поиск
График состояния финансового рынка

Зарубежные банки усилили проверки бизнесменов из "кремлевского списка"

© Sputnik/ Руслан Кривобок
В мире
Получить короткую ссылку
113 0 0

Бизнесмены опасаются отмены сделок с зарубежными партнерами после попадания в "кремлевский список" США

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Российские бизнесмены, попавшие в так называемый "кремлевский список" США, начинают ощущать на себе влияние этого шага американских властей — они сталкиваются с дополнительными проверками, по крайней мере, по некоторым из своих финансовых сделок.

Здание посольства США в Москве
© Sputnik/ Илья Питалев
Посол США в РФ: в "кремлевском докладе" ничего нового
Минфин США в конце января в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. В том числе министерство составило "список олигархов", в который вошли 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes.

Среди них крупные российские бизнесмены — выходцы из Узбекистана: Алишер Усманов и Искандар Махмудов.

Алишер Усманов
© RIA Novosti. Dmitriy Astakhov
Почему Усманов и Махмудов включены в черный список США
Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем, пишет РИА Новости.

Как пишет "Блумберг", вашингтонская Financial Integrity Network, которая консультирует банки и другие организации по вопросам финансовой безопасности, в этой связи рекомендовала клиентам тщательно проверять сделки с участием кого-либо из упомянутых в списке лиц. Компания предложила считать их "политически значимыми" персонами, которые, по определению регуляторов, ассоциируются с повышенными рисками вовлеченности во взяточничество или коррупцию в связи с занимаемым ими положением и оказываемым влиянием.

Один из фигурирующих в списке российских предпринимателей сказал "Блумбергу" на условиях анонимности, что опасается краха сделки с иностранными партнерами, закрытия которой он ожидал в ближайшие несколько месяцев. По словам другого бизнесмена, его репутация серьезно пострадала из-за публикации списка.

Капитолий (United States Capitol) на Капитолийском холме в Вашингтоне
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Кремлевский доклад": лучше бы США этого не делали
Кроме того, агентство со ссылкой на четыре источника сообщает, что отдельные банки после обнародования "кремлевского списка" усилили контроль за транзакциями.

Вместе с тем в материале отмечается, что не все упомянутые в списке россияне ждут негативных последствий для себя. В частности, возможных личных санкций не опасается глава ВТБ Андрей Костин. Также приводится мнение аналитика UFG Wealth Management и учредителя Ferrari & Associates Эриха Феррари, согласно которому некоторые бизнесмены начали избавляться от сомнительных активов еще в августе, а также проводить сделки в евро, а не в долларах, чтобы избежать использования американских банковских счетов.

Теги:
кремлевский список, санкции, отношения РФ и США, Искандер Махмудов, Алишер Усманов, Узбекистан, США, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

  • Выборы, фото из архива
    Гражданский долг

    В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.

  • Знак платной дороги в Беларуси, архивное фото
    Заплати и кати!

    Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?

  • Батончик Mars
    "Марс" атакует

    Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.

  • Кечутское водохранилище в Джермуке
    Водный ресурс

    Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

  • Девушка с флагом Республики Молдова
    Ответ патриотов

    Почему молдавская государственность оказалась под угрозой, и что предпринимают патриоты своей страны, рассказал президент Игорь Додон.

  • Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
    Мастера заборостроения

    Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.

  • Анатолий Бибилов
    В кругу семьи

    Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Пенсионер построил дома собственный планетарий
Космос своими руками: пенсионер из Адыгеи построил планетарий
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054