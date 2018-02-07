Таджикистан и Россия создадут общий "Интерпол" в СНГ

Соответствующий документ был подписан министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и главой МВД Таджикистана Рамазоном Рахимзодой

ДУШАНБЕ, 7 фев — Sputnik. Правительство РФ и Содружество Независимых Государств подписали соглашение об условиях пребывания на территории Российской Федерации бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

Соответствующий документ был подписан министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и главой МВД Таджикистана Рамазоном Рахимзодой.

"Данный международный договор закрепляет правовой статус нахождения бюро на территории Российской Федерации и способствует созданию надлежащих условий для его деятельности", — пишет Sputnik Таджикистан.

Стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере. Внимание было уделено подготовке к очередному заседанию Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ и заседанию Объединенной коллегии МВД России и Таджикистана.