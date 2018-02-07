AliExpress запустил в России интернет-магазин "Лоукостер"

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Китайская торговая площадка AliExpress запустила в РФ новый интернет-магазин "Лоукостер", который специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей, говорится в сообщении маркетплейса.
В новом разделе AliExpress планируется сделать упор не только на цену, но и на наиболее востребованные и популярные товары от продавцов с высоким рейтингом, а вначале в ассортимент будет отобрано более 300 тысяч товарных наименований.
Сам AliExpress, в свою очередь, сосредоточится на продуктах из среднего ценового сегмента, а также более сложном ассортименте.
"AliExpress в России постепенно отходит от имиджа дискаунтера, мы видим это по нашему среднему чеку и меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары", — приводятся в релизе слова директора по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марка Завадского.
AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию. В частности, количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.