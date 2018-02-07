AliExpress запустил в России интернет-магазин "Лоукостер"

Новый интернет-магазин будет рассчитан на аудиторию до 25 лет, а также на тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Китайская торговая площадка AliExpress запустила в РФ новый интернет-магазин "Лоукостер", который специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей, говорится в сообщении маркетплейса.

Отмечается, что "Лоукостер" на первом этапе запущен в мобильном приложении AliExpress, так как основную его аудиторию составит молодая аудитория в возрасте до 25 лет, которая наиболее активна именно там.

В новом разделе AliExpress планируется сделать упор не только на цену, но и на наиболее востребованные и популярные товары от продавцов с высоким рейтингом, а вначале в ассортимент будет отобрано более 300 тысяч товарных наименований.

Сам AliExpress, в свою очередь, сосредоточится на продуктах из среднего ценового сегмента, а также более сложном ассортименте.

"AliExpress в России постепенно отходит от имиджа дискаунтера, мы видим это по нашему среднему чеку и меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары", — приводятся в релизе слова директора по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марка Завадского.

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"С запуском "Лоукостера" мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России — Tmall. Именно такой стратегии мы будет придерживаться в будущем", — также пояснил он.

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию. В частности, количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.