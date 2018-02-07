13:17 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-7°C
Прямой эфир
Поиск
Женские руки с гаджетами

AliExpress запустил в России интернет-магазин "Лоукостер"

© Foto: pixabay / FirmBee
В мире
Получить короткую ссылку
54 0 0

Новый интернет-магазин будет рассчитан на аудиторию до 25 лет, а также на тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Китайская торговая площадка AliExpress запустила в РФ новый интернет-магазин "Лоукостер", который специализируется на товарах стоимостью до 600 рублей, говорится в сообщении маркетплейса.

В Одноклассниках появились интернет-магазины
Пресс-служба Одноклассников
В "Одноклассниках" появилась возможность создавать интернет-магазины
Отмечается, что "Лоукостер" на первом этапе запущен в мобильном приложении AliExpress, так как основную его аудиторию составит молодая аудитория в возрасте до 25 лет, которая наиболее активна именно там.

В новом разделе AliExpress планируется сделать упор не только на цену, но и на наиболее востребованные и популярные товары от продавцов с высоким рейтингом, а вначале в ассортимент будет отобрано более 300 тысяч товарных наименований.

Сам AliExpress, в свою очередь, сосредоточится на продуктах из среднего ценового сегмента, а также более сложном ассортименте.

"AliExpress в России постепенно отходит от имиджа дискаунтера, мы видим это по нашему среднему чеку и меняющемуся профилю покупателей, которые все чаще выбирают более дорогие товары", — приводятся в релизе слова директора по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марка Завадского.

Восточный Экономический форум. День первый
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Sputnik и Alibaba заключили меморандум о сотрудничестве
"С запуском "Лоукостера" мы сможем четко разделить потоки покупателей: для молодой аудитории и начинающих — "Лоукостер", для постоянных и уверенных клиентов — AliExpress, для тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России — Tmall. Именно такой стратегии мы будет придерживаться в будущем", — также пояснил он.

AliExpress (входит в Alibaba Group) — китайская площадка онлайн-торговли. Компания среди всех интернет-магазинов, торгующих в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), имеет наибольшую аудиторию. В частности, количество отправлений в РФ составляет порядка 400 миллионов в год.

Теги:
интернет-магазин, Лоукостер, AliExpress, Alibaba, Китай, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

  • Выборы, фото из архива
    Гражданский долг

    В посольстве России в Азербайджане рассказали, как и где смогут проголосовать россияне, находящиеся на территории республики, на президентских выборах.

  • Знак платной дороги в Беларуси, архивное фото
    Заплати и кати!

    Каким категориям автовладельцев придется платить за проезд по белорусским трассам, а кто сможет пользоваться ими безвозмездно?

  • Батончик Mars
    "Марс" атакует

    Есть ли угроза для жителей Абхазии от популярных шоколадных конфет "Марс", рассказала главный государственный санитарный врач республики.

  • Кечутское водохранилище в Джермуке
    Водный ресурс

    Водохранилища на территории Армении в данный момент заполнены на 24% - за счет чего власти планируют пополнить водные ресурсы республики?

  • Электропоезд ЭР200 на ремонтной позиции в депо
    Поезд ушел

    Если бы не желание во всем отмежеваться от России, сейчас по российским железным дорогам бегали бы не немецкие "Сапсаны", а рижские высокоскоростные поезда.

  • Нацизм 21 века, архивное фото
    За все ответите!

    Варшава ведет активную кампанию против Киева из-за прославления на Украине пособников нацистов – постигнет ли та же участь Вильнюс?

  • Девушка с флагом Республики Молдова
    Ответ патриотов

    Почему молдавская государственность оказалась под угрозой, и что предпринимают патриоты своей страны, рассказал президент Игорь Додон.

  • Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш
    Мастера заборостроения

    Эксперт объяснил, почему внезапное удорожание проекта забора на границе с Россией является следствием договоренности внутри эстонских элит.

  • Анатолий Бибилов
    В кругу семьи

    Как президент Южной Осетии Анатолий Бибилов собирается отметить свой 48-й день рождения – в материале Sputnik Южная Осетия.

  • Салон автобуса
    Передайте за проезд!

    В администрации Астаны рассказали, кто может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы Казахстана.

  • Эксперт проекта Европейского союза Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в КР Анна Кириленко
    Положь трубку!

    Эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан рассказала, зачем нужно ограничить использование смартфонов в школах, но почему не стоит запрещать их полностью.

  • Наручники, архивное фото
    Торговцы смертью

    В Подмосковье у троих уроженцев Центральной Азии изъяли около восьми килограммов героина – в полиции рассказали подробности операции

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Пенсионер построил дома собственный планетарий
Космос своими руками: пенсионер из Адыгеи построил планетарий
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054