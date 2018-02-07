Узбекистан и Казахстан упростили механизм признания дипломов между странами

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Вузы Узбекистана готовы к подготовке современных специалистов совместно с учебными заведениями Казахстана. Об этом после встречи с послом Казахстана сообщил министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Маджидов.

В этой связи особое внимание уделяется подготовке кадров для нефтехимической и агропромышленной отрасли, пользующихся большим спросом. Наряду с обучением молодежи расширится взаимосвязь профессорско-преподавательского состава. На базе одного из казахстанских вузов будет создан технопарк. И, самое главное, будет упрощен механизм признания дипломов, пишет Podrobno.uz.

"Есть стандартные процедуры стратификации, признания дипломов. Здесь таких больших проблем я не вижу. Тем более идем мы по пути упрощения всех этих процедурных вопросов. Я думаю, признание дипломов или, скажем, процедуры их признания не будут составлять проблем для устройства на работу молодежи, обучавшейся в вузах как Узбекистана, так и Казахстана", — заявил Ином Маджидов.

© Sputnik/ Нина Зотина Студенты из Узбекистана смогут бесплатно получить образование в вузах России

Во время встречи стороны также договорились о дальнейшем развитии связей. Уже сейчас около 20 научных учреждений подписали договоры о сотрудничестве. В ближайшее время планируется открытие информационного центра по вузам обеих стран.

"В этом отношении большой пласт придается совместным научным работам, достигнутым договоренностям по созданию тех новых направлений, которые интересны будут в нефтехимии, в агросекторе, где есть опыт хороший как в Казахстане, так и в Узбекистане", — отметил Ерик Утембаев, чрезвычайный и полномочный посол РК в Узбекистане.