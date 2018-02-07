ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Глава Штатов Дональд Трамп учредил национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы, говорится в меморандуме Трампа, который распространил Белый дом.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс распространила заявление, в котором пояснила цели нового центра.
"Нынешняя работа федерального правительства по отбору (иммигрантов) ведется бессистемно, что мешает нашим возможностям равняться на нынешние угрозы. Национальный центр по отбору будет лучше координировать эту деятельность в одном месте, позволяя официальным лицам лучше использовать разведывательную информацию и информацию правоохранительных органов для выявления террористов, преступников и других теневых деятелей, которые пытаются проникнуть и остаться в нашей стране", — заявила Сандерс.
Новый центр будет создан в рамках Министерства внутренней безопасности в координации с Госдепартаментом, Минюстом и офисом директора национальной разведки. План по реализации проекта должен быть представлен через полгода.
Трамп неоднократно заявлял, что США необходим более тщательный отбор иммигрантов, чтобы защититься от терроризма и преступности.