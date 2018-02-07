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Логотип компании Apple над входом в магазин на 5-й Авеню в Нью-Йорке

Apple вернет деньги за замену медленных аккумуляторов iPhone

REUTERS / Mike Segar
В мире
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Apple 2 февраля обратилась с письмом в Сенатский комитет по торговле США с инициативой возместить деньги своим клиентам, которые заменили батарею по прежней стоимости ремонта, раньше замена стоила на 50 долларов дороже

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Корпорация Apple рассматривает возможность возместить клиентам средства, потраченные на замену аккумуляторов iPhone с функцией, которая замедляет работу смартфонов.

По данным издания, Apple 2 февраля обратилась с письмом в Сенатский комитет по торговле США с инициативой возместить деньги своим клиентам, которые заменили аккумуляторы для iPhone до того, как Apple уменьшила стоимость негарантийной замены аккумуляторов на 50 долларов для моделей с замедленной скоростью работы.

В своем обращении Apple также сообщила, что подготовила обновление программного обеспечения для устранения проблемы спонтанного отключения некоторых устройств модели iPhone 6s, передает РИА Новости.

Работа за компьютером
© pixabay
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В январе председатель Комитета по торговле, науке и транспорту сената США Джон Тьюн (John Thune) направил компании Apple письмо, требуя объяснить ситуацию с намеренным замедлением некоторых моделей iPhone.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.

Теги:
аккумулятор, iPhone, Apple, США



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