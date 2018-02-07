Apple вернет деньги за замену медленных аккумуляторов iPhone

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Корпорация Apple рассматривает возможность возместить клиентам средства, потраченные на замену аккумуляторов iPhone с функцией, которая замедляет работу смартфонов.
По данным издания, Apple 2 февраля обратилась с письмом в Сенатский комитет по торговле США с инициативой возместить деньги своим клиентам, которые заменили аккумуляторы для iPhone до того, как Apple уменьшила стоимость негарантийной замены аккумуляторов на 50 долларов для моделей с замедленной скоростью работы.
В своем обращении Apple также сообщила, что подготовила обновление программного обеспечения для устранения проблемы спонтанного отключения некоторых устройств модели iPhone 6s, передает РИА Новости.
В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, по заверению компании, чтобы продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию среди потребителей, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.