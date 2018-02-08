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Министерство иностранных дел России

МИД России: вопрос урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В мире
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Состав участников предстоящей мартовской встречи дублирует московский формат консультаций по афганскому урегулированию, где соберутся 11 стран региона, для США двери по-прежнему остаются открытыми

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен, несмотря на большое число международных форматов.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов
Sputnik
Камилов принял участие во встрече С5+1 в Нью-Йорке
Он напомнил, что "в середине января этого года "на полях" заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов выступил с инициативой проведения в конце марта этого года в Ташкенте министерской встречи по афганскому урегулированию. "Нас, как и государства Центральной Азии, беспокоят происходящие в Афганистане процессы, оказывающие непосредственное влияние на безопасность в регионе", — заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, "несмотря на большое число международных форматов, вопрос политического урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен". "До сих пор не удалось привлечь противоборствующие стороны к мирным переговорам", — добавил он.

"Рассматриваем инициативу Ташкента в контексте развития Московского формата консультаций по афганскому урегулированию, в котором участвуют 11 стран региона и остаются открытыми двери для США", — сказал Сыромолотов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ADEM ALTAN / AFP
Мирзиёев пригласил Эрдогана на конференцию по Афганистану в Ташкенте
"Примечательно, что состав участников планируемой встречи практически дублирует Московский формат (помимо 12 названных стран предусмотрено участие Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, представителей ООН и ЕС)", — отметил замглавы МИД РФ.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ).

Теги:
урегулирование, Конфликт, МИД России, Афганистан, Узбекистан, Россия



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