Американец развернул российский флаг на открытии Олимпиады в Пхенчхане

Американец объяснил, что решил поддержать российских атлетов - шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулинана, поскольку считает несправедливым отстранение их от участия в Олимпиаде

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Американский болельщик на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане продемонстрировал флаг России, сообщает RT.

Филип Вахуда приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах, отмечает телеканал.

© Фото: RT Болельщик из США развернул на трибуне российский флаг на открытии Олимпиады

"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — рассказал американец RT.

В пятницу, 9 февраля, на стадионе в Пхёнчхане состоялась церемония открытия Игр-2018.

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Напомним, решением Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

МОК уточнил, что "демонстрация флага страны с признанным Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена".