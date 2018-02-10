Американец развернул российский флаг на открытии Олимпиады в Пхенчхане

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Американский болельщик на церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане продемонстрировал флаг России, сообщает RT.
Филип Вахуда приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах, отмечает телеканал.
"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — рассказал американец RT.
В пятницу, 9 февраля, на стадионе в Пхёнчхане состоялась церемония открытия Игр-2018.
МОК уточнил, что "демонстрация флага страны с признанным Национальным олимпийским комитетом, даже временно отстраненным, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена".