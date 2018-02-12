Ученые впервые вырастили яйцеклетку в лаборатории

Ученые из Эдинбургского университета впервые в истории вырастили в лаборатории человеческую яйцеклетку, это может стать основой для нового подхода в лечении бесплодия

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Некоторые методы борьбы против рака, включая лучевую и химическую терапию, несут риск бесплодия для женщин.

Чтобы решить проблему преждевременной потери фертильности, у пациенток извлекают часть тканей яичников, замораживают, а после окончания лечения вновь имплантируют. Порой эта методика является единственным шансом сохранить возможность иметь детей, сообщает Guardian.

Однако у нее есть свои недостатки — например, вместе с имплантированной тканью можно вернуть в организм раковые клетки. К тому же метод очень инвазивен. Однако если внедрить в организм не саму ткань яичника, а выращенную на ее основе яйцеклетку, этих проблем можно избежать — по крайней мере, риск заражения раком будет нулевым. Именно этого достигли исследователи, научившиеся выращивать человеческие яйцеклетки в условиях лаборатории.

Исследователи взяли ткани яичников у 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет и в ходе четырехэтапного процесса обрабатывали их питательными веществами, стимулируя развитие с самых ранних этапов. Из 48 клеток, достигших предпоследней стадии развития, зрелыми, то есть готовыми к оплодотворению, стали девять. В предыдущих исследованиях другим коллективам удавалось воспроизвести различные этапы развития яйцеклеток в искусственной среде, но в работе шотландских ученых речь впервые идет о полном цикле.

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Открытие не только поможет бороться с бесплодием, но и позволит лучше изучить процесс развития яйцеклеток. Однако исследователи предупреждают, что до его применения в медицинских целях пройдет много лет. Ученым предстоит выяснить, почему в лаборатории клетки развиваются быстрее, чем в теле, а участвующая в делении клеточная структура, известная как полярное тельце, становится крупнее обычной. Также необходимо убедиться, что полученные зрелые яйцеклетки полностью нормальны и безопасны для внедрения в женский организм.

Очевидно, что в XXI веке способы, которыми люди заводят детей, кардинально изменятся. Так, уже сегодня стало возможным рождение ребенка от трех родителей — например, разрешение провести подобную процедуру впервые получили британские врачи. Зачатие от трех родителей — вынужденная мера, которая должна помочь в борьбе с генетическими заболеваниями.