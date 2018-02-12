Ученые впервые вырастили яйцеклетку в лаборатории

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Некоторые методы борьбы против рака, включая лучевую и химическую терапию, несут риск бесплодия для женщин.
Чтобы решить проблему преждевременной потери фертильности, у пациенток извлекают часть тканей яичников, замораживают, а после окончания лечения вновь имплантируют. Порой эта методика является единственным шансом сохранить возможность иметь детей, сообщает Guardian.
Исследователи взяли ткани яичников у 10 женщин в возрасте от 20 до 30 лет и в ходе четырехэтапного процесса обрабатывали их питательными веществами, стимулируя развитие с самых ранних этапов. Из 48 клеток, достигших предпоследней стадии развития, зрелыми, то есть готовыми к оплодотворению, стали девять. В предыдущих исследованиях другим коллективам удавалось воспроизвести различные этапы развития яйцеклеток в искусственной среде, но в работе шотландских ученых речь впервые идет о полном цикле.
Очевидно, что в XXI веке способы, которыми люди заводят детей, кардинально изменятся. Так, уже сегодня стало возможным рождение ребенка от трех родителей — например, разрешение провести подобную процедуру впервые получили британские врачи. Зачатие от трех родителей — вынужденная мера, которая должна помочь в борьбе с генетическими заболеваниями.