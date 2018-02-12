Собаку высотой 20 метров слепили из снега в честь китайского Нового года

Собаку с четырьмя щенками лепили более ста скульпторов, ширина скульптуры 55 метров, а длина 120 метров

ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак, появилась близ города Шэньян в северо-восточной китайской провинции Ляонин в преддверии празднования китайского Нового года, символом которого будет желтая земляная собака.

Более 100 скульпторов трудились целую неделю, чтобы из 60 тысяч кубометров снега создать скульптурную композицию — собаку с четырьмя щенками. Высота скульптуры составляет 20 метров, ширина – 55,66 метра, а длина 120 метров.