Референдум об установке памятника Каримову в Москве могут отложить на осень

Если апелляция о пересмотре решения районного суда о проведении референдума 18 марта будет проведена с максимально возможными законными сроками (30 дней), то депутаты не успеют подготовиться и перенесут референдум на осень

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Депутаты Якиманки перенесут на осень местный референдум по вопросам установки памятника Исламу Каримову, если не уложатся в сроки его согласования.

Также на референдуме будут рассмотрен вопрос переноса памятника Ленину, транспорта и высотности построек.

Ранее Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным решения совета депутатов Якиманки провести местный референдум 18 марта. По мнению прокуратуры, вынесенные на референдум темы не являются вопросами местного значения.

"Завтра мы подаем апелляцию, после чего нам должны назначить заседание по этому вопросу. Даже если 14 февраля нам назначат суд, на котором вынесут положительное решение, то если Мосгордума использует максимальное количество времени для принятия решения о референдуме (30 дней. — Ред.), мы не успеем подготовиться. В этом случае будем переносить на следующие периоды", — сообщил РИА Новости глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

Он также добавил, что все вопросы будут рассматриваться осенью, если сохранят актуальность.

Депутаты в ходе референдума намерены опросить граждан по ряду вопросов: жителям, в частности, предстоит решить вопросы о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк "Музеон" и установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в одноименном сквере.