Давай поженимся: в России открылось агентство знакомств для мусульман

В агентстве не только знакомят будущих женихов и невест, здесь также читают лекции на темы семейных ценностей, взаимных прав и обязанностей мужа и жены, родителей и детей и другие

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Агентство знакомств для мусульман открылось в Набережных Челнах, сообщает Духовное управление мусульман Татарстана.

"В набережночелнинском "Халяль-центре" открылось агентство знакомств для мусульман. Подходящую пару для будущих женихов и невест подбирают на основе их анкет и по итогам собеседований с ними", — передает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что в агентстве не только знакомят будущих женихов и невест, здесь также читают лекции на темы семейных ценностей, взаимных прав и обязанностей мужа и жены, родителей и детей и другие.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане жених бросил невесту перед свадьбой из-за недостаточно богатого приданого. Мужчина рассказал, что ожидал гораздо большего от невесты, поскольку семья у нее довольно состоятельная.

"Я думал, что они сарпу (приданое — ред.) соберут из дорогих турецких вещей, а она привезла дешевые вещи с Гиждуванского базара. У нее очень обеспеченная семья, и я ожидал хорошего приданого", — рассказал несостоявшийся жених.

Позже имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что мужчина не должен требовать от женщины какого-либо приданого.