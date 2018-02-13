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Женщины в Мельничной колоннаде

Генпрокуратура Саудовской Аравии объявила набор женщин в следователи

© Sputnik/ Владимир Федоренко
В мире
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Для того, чтобы устроиться на должность следователя, девушкам предстоит преодолеть тестирование на профпригодность и физическую подготовку

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о наборе женщин в следователи. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на саудовскую газету "Медина".

Генеральный прокурор шейх Сауд аль-Мужиб заявил, что подать заявления для работы в прокуратуре могут женщины с саудовским подданством, имеющие университетское образование.

Для того, чтобы устроиться на должность следователя, девушкам предстоит преодолеть тестирование на профпригодность и физическую подготовку.

После прохождения конкурса они смогут вести уголовные расследования, давать показания в судах, контролировать исполнение уголовных приговоров, инспектировать тюрьмы и регистрировать жалобы заключенных, говорится в сообщении.

Прохожие на одной из улиц в центре города Джидды.
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Саудовским женщинам позволят ходить на стадионы
После прихода к власти в Саудовской Аравии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана в королевстве стали происходить стремительные перемены, в частности, в предоставлении свобод женщинам.

Например, с 1 января 2018 года в стране вступил в силу закон, разрешающий женщинам посещать стадионы. Министерство спорта Саудовской Аравии занялось переоборудованием главных стадионов в Эр-Рияде, Даммаме и Джидде, чтобы соревнования могли посмотреть целые семьи.

Ранее король снял запрет на вождение женщинами автомобилей. Кроме того, накануне в Джидде открылся автомобильный шоу-рум только для слабого пола.

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Теги:
следователи, женщина, Саудовская Аравия



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