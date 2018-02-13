Госдеп просит 860 миллионов долларов на решение вопросов в Центральной Азии

В проекте бюджета США указывается, что указанная сумма должна пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Госдепартамент США просит на решение острых вопросов в Южной и Центральной Азии 860 миллионов долларов.

При этом 500 миллионов из указанной суммы пойдут на Афганистан, следует из предложения по бюджету американской администрации, передает РИА Новости.

Эти деньги должны пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ.

Для Афганистана деньги предлагается выделить по линии поддержки военных операций США за рубежом. Средства будут направлены на поддержку роста частного сектора, укрепления прав граждан, веры в правительство, защиту прав женщин, отмечается в документе.

Речь идет лишь о предложении по бюджету, а не окончательных цифрах, которые должны быть утверждены Конгрессом США. Обычно бюджетное предложение претерпевает в процессе обсуждения существенные изменения.