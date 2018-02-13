Госдеп просит 860 миллионов долларов на решение вопросов в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Госдепартамент США просит на решение острых вопросов в Южной и Центральной Азии 860 миллионов долларов.передает РИА Новости.
Эти деньги должны пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ.
Для Афганистана деньги предлагается выделить по линии поддержки военных операций США за рубежом. Средства будут направлены на поддержку роста частного сектора, укрепления прав граждан, веры в правительство, защиту прав женщин, отмечается в документе.
Речь идет лишь о предложении по бюджету, а не окончательных цифрах, которые должны быть утверждены Конгрессом США. Обычно бюджетное предложение претерпевает в процессе обсуждения существенные изменения.