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Государственный департамент США

Госдеп просит 860 миллионов долларов на решение вопросов в Центральной Азии

© Sputnik/
В мире
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В проекте бюджета США указывается, что указанная сумма должна пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Госдепартамент США просит на решение острых вопросов в Южной и Центральной Азии 860 миллионов долларов.

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© muslim.uz
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При этом 500 миллионов из указанной суммы пойдут на Афганистан, следует из предложения по бюджету американской администрации, передает РИА Новости.

Эти деньги должны пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ.

Для Афганистана деньги предлагается выделить по линии поддержки военных операций США за рубежом. Средства будут направлены на поддержку роста частного сектора, укрепления прав граждан, веры в правительство, защиту прав женщин, отмечается в документе.

Речь идет лишь о предложении по бюджету, а не окончательных цифрах, которые должны быть утверждены Конгрессом США. Обычно бюджетное предложение претерпевает в процессе обсуждения существенные изменения.

Теги:
Госдепартамент США, Центральная Азия, США



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