Ростуризм создал памятку для туристов по голосованию в путешествиях

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Федеральным агентством по туризму совместно с ЦИК России разработана специальная памятка для туристов по голосованию на выборах президента Российской Федерации в путешествиях.
Согласно предварительной оценке ведомства, 18 марта 2018 года на отдыхе в различных иностранных государствах будут находиться от 350 до 500 тысяч российских граждан.
"Туроператоры станут важным каналом для их оповещения о возможностях голосования по месту нахождения. Памятка будет распространятся через туроператоров и турагентов. Кроме того, сотрудники туристических компаний, непосредственно работающие с туристами, будут лично напоминать клиентам о предстоящих выборах и объяснять, как проголосовать во время путешествия", — сообщает пресс-служба Ростуризма.
Для избирателей, которые в день выборов президента России будут находиться в туристических поездках на территории Российской Федерации, Ростуризмом совместно с ЦИК России также разработана специальная памятка. На прошлой неделе проведено совещание в комитете по гостеприимству московского отделения общественной организации "Деловая Россия" по вопросу распространения этой памятки через гостиницы и другие коллективные средства размещения.