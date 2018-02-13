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Протестные акции в Киеве

Снайпер Ревазишвили назвал имена тех, кто стрелял по людям во время Майдана

© Sputnik/ Алексей Вовк
В мире
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Майдан Незалежности в Киеве 21 ноября 2013 года стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, во время которого погибло свыше ста человек

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Снайпер из Грузии Александр Ревазишвили сообщил, что руководитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и парламентарий Владимир Парасюк стреляли по людям во время Майдана.

Ревазишвили утверждает, что убийства происходили на его глазах, и он готов подтвердить эти факты в суде Украины.

"Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой — из карабина "Сайга", его отец — из карабина СКС", — передает РИА Новости со ссылкой на показания Ревазишвили адвокату.

Со слов журналиста агентства, который интервьюировал снайперов из Тбилиси, участвовавших в трагических событиях на Майдане, стрелки также открыли огонь по приказу Пашинского.

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Как отметил бывший грузинский военнослужащий Кобы Нергадзе, он и другие снайперы прибыли на Украину "для помощи протестующим" по приглашению советника экс-главы Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. В настоящее время Мамулашвили руководит "грузинским легионом", воюющим в Донбассе на стороне Киева.

Майдан Незалежности в Киеве 21 ноября 2013 года стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, во время которого погибло свыше ста человек. Протестующие вышли на площадь после заявления правительства Николая Азарова о приостановке заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ответственность за смерть людей новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

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Теги:
снайпер, Майдан, Киев



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